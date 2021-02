En dos semanas se dará a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana, para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Una de las preguntas que muchos se hacen es si se llamará a Santiago Ormeño, el delantero de Puebla que la viene rompiendo en la Liga MX.

Al respecto, Renato Tapia, en entrevista para ESPN FC, confesó que todo peruano que esté en un buen momento en su carrera, podría ser llamado por Ricardo Gareca, pero dependerá de cada uno y Ormeño no sería una excepción.

“Lo mejor ahora es tratar de tener jugadores aptos para poder formar a selección y él es un gran jugador, un buen delantero y las puertas de la selección están abiertas para todos los peruanos que estén en buen momento”, afirmó el volante de Celta de Vigo.

Además, agregó que el hecho de “que venga o no, no se sabe. Ojalá que siga así, para él y para su carrera, de modo que se sienta mucho mejor y si el profe tiene la visión de poder llevarlo, bienvenido sea. Lo vamos a recibir como lo hemos hecho con toda la gente que ha venido en estos ciclos”.

No obstante, no pudo evitar referirse al comentario que tuvo el atacante de ascendencia peruana. “Mucha gente conoce la interna del grupo y no hay mala intención en lo que se dice, no sé si en el futuro lo haya, pero ahora no. Nunca hubo una mala relación con nadie y Ormeño no es la excepción”, sostuvo.

Hace una semana, Santiago Ormeño fue consultado por las variantes en ataque de la Selección Peruana y sostuvo que “a Raúl Ruidíaz lo conozco un poco, más porque jugó en México. Me parece un crack ahora en la MLS, es un gran jugador. Para una selección se necesita un ‘9’ como más referente en ataque, más grande, con esa presencia. Guerrero tiene todo eso a la perfección. Es un jugador que la tiene y te mata”. Esto no cayó bien y generó más de una reacción.

