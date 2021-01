Leao Butrón fue uno de los referentes que tuvo Alianza Lima en los últimos años. A raíz de su papel protagónico en La Victoria, el portero se mostró más que apenado por la situación que acabó en el descenso del equipo de sus amores, factor que hizo que tenga que alejarse de la institución de la manera menos pensada. No la del aplauso, sino la de la crítica y malestar de todo el hincha blanquiazul.

“No he salido por la puerta que hubiera querido salir. Sin embargo, lo de atrás nadie lo borra. No voy a permitir que nadie, y menos yo mismo, me sabotee”, sostuvo el guardameta nacional en diálogo con Fútbol en América.

“No tuvimos el temple para poder sacar adelante a Alianza Lima. Nos hemos metido una buena embarrada. Nos faltó jugar como una final cada partido. Asumo que fue por un temor. Necesitábamos un punto. Todos los partidos los salíamos a ganar y no nos dimos cuenta lo que nos estábamos jugando. No afrontábamos los partidos como debíamos afrontarlos. Había bastante presión y no teníamos paz. Era un infierno, era terrible y me da mucha pena”, agregó el portero de 43 años.

Por otro lado, Leao Butrón se tomó un tiempo para hablar sobre el Fondo Blanquiazul, principal acusado de haber ocasionado una de las páginas más complicadas de la historia de la escuadra íntima en los últimos años.

“El Fondo Blanquiazul es parte de Alianza Lima. No estoy para defender o culpar a nadie. Ellos asumen que cometieron errores. Fernando Farah es una persona transparente. Habrá estado tres o cuatro veces y una bajó al camerín y nos dijo, muchachos yo confío en ustedes, pero nunca dijo haz esto o haz lo otro”, añadió el guardameta en cuanto a una de las situación que más se comenta sobre el descenso a la Liga 2.

Sobre la posibilidad de continuar en el equipo y ayudarlo a volver a Primera División, el portero nacional dio a conocer el deseo que tenía de seguir y ayudar a los suyos. “Claro que sí y con las condiciones que se dieran”, acotó.

A pesar del mal momento que le tocó vivir, Leao Butrón considera que era oportuno dar a conocer que se sintió orgulloso de defender a los blanquiazules y dejó abierta la posibilidad de un pronto regreso, ya sea como personal administrativo o como hincha.

“No me arrepiento ni una sola vez de haber vestido la camiseta de Alianza Lima. Que me disculpen porque no pude darles lo que merecían. Cuando vaya gente a Matute, ahí me van a ver. De todas maneras voy a estar. Cuando no me tocaba jugar me iba a la esquina, entre norte y occidente, tenía una vista espectacular. Ahí voy a estar pronto”, culminó.





