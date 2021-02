En las últimas horas, el nombre de Leao Butrón volvió a aparecer en todas las redes sociales. ¿El motivo? El exguardameta de Alianza Lima confirmó su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención, ya que también se refirió al futuro de Jefferson Farfán, quien hasta hace poco estuvo vinculado con Deportivo Municipal. La ‘Foquita’ aún no decide dónde jugará.

“Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial”, mencionó en RPP.

Leao Butrón, a su vez, confesó que Rinaldo Cruzado jugó un rol importante en las últimas semanas. Sucede que el mediocampista, quien tampoco seguirá en La Victoria, se ha comunicado con la ‘Foquita’: sí, también sueña con volver a verlo con la camiseta blanquiazul.

“No he hablado con él (Farfán), pero sé que Rinaldo (Cruzado) lo ha tratado de convencer para que vaya. Son muy buenos amigos, le ha insistido bastante. A mí me encantaría que Jefferson juegue en Alianza, porque más allá de que sea en Primera o Segunda, el club no va a dejar de ser lo que es”.

Con relación a la designación de Carlos Bustos como nuevo técnico victoriano, esto es lo que mencionó Butrón: “No lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él por Martín, jefe de equipo de San Martín. Viendo lo que hizo en San Martín y cómo juegan sus equipos me parece muy bien, excelente que esté Bustos como técnico”.

El exjugador íntimo también se dio tiempo para hablar de las grandezas de las instituciones en nuestro país. “La ‘U’ es un equipo grande. Yo soy hincha de Alianza y para mí Alianza es el más grande, pero la ‘U’ es un equipo grande, hay que dejar eso en claro, pero por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural”, añadió.

