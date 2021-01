Alianza Lima ha dado a conocer la lista de los jugadores que dejaron de pertenecer al club, dejando varios puestos vacíos para la próxima campaña en la Liga 2, incluyendo los del comando técnico. Si bien Kattia Bohorquez, administradora del club, ha dado a conocer que pronto se conocerá el nombre del nuevo DT, hay quien se ofrece para el puesto en pro de la lucha hacia la Primera División.

En entrevista para Alianza History, el estratega nacional ‘Rafo’ Castillo manifestó sentirse preparado para conducir las riendas del plantel íntimo, con miras a conseguir el tan anhelado ascenso a Primera División este 2021.

“Hasta el momento no ha existido algún acercamiento con la administración de Alianza Lima. Dirigir al equipo es lo que más quiero, es para lo que me he preparado en toda mi carrera como técnico”, manifestó el exDT de Atlético Grau.

Rafo Castillo confesó que le gustaría dirigir Alianza Lima. (Fuente: Twitter)

Luego de que la administradora Kattia Bohorquez confesara al semanario Azul y Blanco que “en los próximos días se conocerá el nombre del técnico”, muchos especularon quiénes podrían ser los candidatos que vistan el buzo blanquiazul.

Los nombres que más sonaron fueron los de ‘Rafo’ Castillo, José Soto y hasta el del propio Jorge Luis Pinto, quien confesó que no tendría problemas en volver a Matute (fue campeón en 1997). Y si bien desde Alianza Lima no mencionaron a un candidato, ya dieron luces de cuándo se anunciaría.

Alianza Lima dio a conocer una extensa lista de jugadores que no continuarían en el elenco íntimo para este 2021. Entre los nombres se encuentran los de Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, Carlos Ascues, Alexi Gómez, Daniel Ahmed (DT), Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Ítalo Espinoza, Anthony Rossel, Didier La Torre, Franco Medina, Aldair Salazar y Kevin Ferreyra.





