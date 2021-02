Alianza Lima ha marcado la carrera de muchos futbolistas que han triunfado en el país y en el extranjero. Uno de ellos es Tressor Moreno, quien tras su paso por La Victoria regresó a su natal Colombia para vestir la camiseta de Atlético Nacional y de allí no paró hasta brillar en Francia, México, Brasil, Chile, Estados Unidos y más.

No obstante, hay una espina que le sigue incomodando: el descenso. “Tuvieron muchas fechas para saldar esa deuda con afición, pero si no hay entrenador y jugadores comprometidos es muy difícil. Independientemente si es un club grande, el otro equipo no lo va a respetar por eso, tiene que demostrar su jerarquía en la cancha”, manifestó a De Tiro Libre con Marquinho.

Por ello, no dudó en admitir que si es llamado desde Matute, él volvería por el amor que le profesa al club. “Tengo 42 años, pero si me lo piden llego a Perú, me pongo los zapatos y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema. Hay un cariño, hay un respeto, fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento y ello no se dice, se demuestra”, admitió el exatacante íntimo.

Eso sí consideró que para que haya sucedido el descenso del club hubo muchos problemas que no se resolvieron a tiempo y que desencadenaron esos resultados. “Alianza tiene que tener jugadores que sientan amor por la camiseta y que quieran devolverle al club lo que siempre ha tenido, jerarquía”, sostuvo sin dejar de responsabilizar a los que estuvieron a cargo de la institución: “Lo que pasó también es responsabilidad de los directivos. Ellos tienen que escoger bien”.

Su paso por Alianza Lima

Tressor Moreno llegó a Perú, luego de salir de su natal Colombia como una futura promesa a los 20 años. Llegar a Alianza Lima le permitió debutar en la profesional y codearse con los grandes del club, como Waldir Sáenz y Claudio Pizarro, de quienes guarda grandes recuerdos.

“Algo que me marcó y que fue muy importante para mí fue que pusieran en la misma habitación de concentración con Waldir Sáenz. Eso fue un espaldarazo muy importante, porque compartí con una persona futbolísticamente extraordinaria, pero como persona más extraordinaria aún. Era chibolo y llegar a estar con el referente, con el goleador y capitán en ocasiones fue muy importante”, dijo del exatacante blanquiazul.

Para el ‘Bombardero de los Andes’ también hubo elogios: “Claudio siempre fue una persona muy concentrada. Me llevaba como dos años más de profesional y siempre estábamos mentalizados en mejorar. Cuando uno empieza como jugador, lo primero que quiere hacer es trascender y él tenía el porte, por tener esos dotes, como colocar la pelota al palo y sus posibilidades eran muchísimas”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.