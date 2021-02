Falta cerca de un mes y medio para el reinicio de las Eliminatorias, donde enfrentaremos a Bolivia y Venezuela, y alrededor del comando técnico de la Selección Peruana las preocupaciones son múltiples: no solo continúan con el seguimiento a la evolución de Paolo Guerrero o al presente (y futuro) de Jefferson Farfán. También está la incertidumbre del reinicio de la Liga 1 y que algunos jugadores, que normalmente aparecen en la convocatoria, hayan tenido que reemplazar las comodidades de la Videna por lugares que no son los adecuados. Aquí la palabra del preparador físico Néstor Bonillo sobre el presente de la bicolor.

¿Qué análisis tiene el comando técnico de la Selección Peruana sobre la actualidad?

El fútbol todavía no ha comenzado y uno tiene preocupación, ya que hay la premura para que comiencen las actividades en función de la próxima exigencia. Nosotros el 25 (marzo) estamos compitiendo y en este caso nos falta muy poco tiempo para realizar la convocatoria. Entonces, si me preguntas, sí, tenemos preocupación por el inicio del torneo y porque estamos entrenando el día de hoy, futbolistas de la selección, en la calle. Es una preocupación.

Una de las preocupaciones es el tema de los jugadores de la MLS: ¿cuál es el panorama que se tiene con ellos?

Hoy (ayer) mismo tuvieron que entrenar al aire libre, cerca de sus casas, en terrenos que no son los adecuados, en plazas, en la calle. Eso realmente nos preocupa, porque entendemos que el fútbol tiene todos los protocolos para entrenar en el lugar que corresponde, que es un campo de juego, como los tenemos preparados. Tenemos la Videna en perfectas condiciones, con un departamento médico que toma todas las precauciones del caso. Bueno, pasan los días y seguimos sin la definición de poder entrenar donde consideramos que tiene que entrenar un jugador de fútbol.

¿Hoy Ricardo Gareca tiene en mente a estos jugadores de la MLS para ser convocados en la doble fecha de marzo?

Nosotros tenemos que estar preparados con todos los futbolistas que tenemos a disposición, después se resolverá quiénes son los futbolistas que llegan en mejores condiciones, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Los tenemos en Lima y parte de la preparación es obligación nuestra, que lleguen a sus lugares de trabajo en las mejores condiciones. Cuanto mejor lleguen los futbolistas a sus lugares (de trabajo), mejores perspectivas van a tener. Después analizaremos cómo son sus pretemporadas, si van a hacer torneos amistosos, si la competencia la van a realizar, porque todavía no tiene fecha de iniciación, como no tiene fecha de iniciación el fútbol peruano, como no tiene fecha de iniciación el fútbol boliviano, como no tiene fecha de iniciación el fútbol venezolano. Entonces, no sabemos qué día va a comenzar la liga americana. Tenemos presunciones, pero no tenemos certezas.

¿Se ha pensado convocar a jugadores habituados a la altura, teniendo en cuenta el partido con Bolivia en La Paz?, ¿es una posibilidad?

Cuál sería (el jugador) habituado a la altura en este caso, si el torneo se va a jugar en Lima. El futbolista peruano, en general, está acostumbrado, aunque se vaya al exterior. Los procesos de aclimatación en la altura están bien definidos, se necesita un tiempo.

Entonces, prácticamente el 90% de los futbolistas peruanos tienen vasta experiencia en lo que significa jugar en la altura. Hoy la mayor posibilidad es que el torneo se realice en Lima, y cuando se decida esto, los futbolistas van a estar en el llano, de manera tal que aquellos que hoy estén entrenando en la altura van a perder su adaptación en el tiempo que les toque estar en Lima y compitiendo. Hoy no tenemos jugadores que tengan la posibilidad de estar adaptados a la altura.

¿Santiago Ormeño, quien juega en México y compite en ciudades de altura, es más que una alternativa?

Está dentro de la órbita del seleccionado. Se está evaluando partido a partido y viendo sus actuaciones.

¿Ustedes tienen mediciones sobre este jugador?

Tenemos mediciones de lo que produce en la Liga en general. Hay reportes de lo que acontece en la Liga. Tenemos posibilidades de llegar a esos datos.

Similar seguimiento se mantiene con Gianluca Lapadula...

Lo monitoreamos a Gianluca como a todos los futbolistas que están dentro de la órbita. En general, nosotros miramos a todos los futbolistas de Perú, pero nos vamos concentrando en una lista que se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo y se acerca la convocatoria. Por supuesto que Lapadula está dentro de esa lista.

Un caso bastante particular es el de Jefferson Farfán. Conversaron con él sobre su futuro...

No, lo único que hablamos con Jefferson es la necesidad que él se ponga de la mejor manera, que se concentre en su recuperación. A partir de ahí él decidirá qué es lo que tiene que hacer…

Hay una posibilidad de que sea Municipal: ¿cómo evalúan esta oportunidad?

Todos los futbolistas necesitan competir, que Jefferson compita es muy bueno para nosotros.

¿Cuántos días estuvo con Paolo Guerrero en Brasil y con qué sensación se quedó respecto a su recuperación?

Estuve dos días con él, quedé satisfecho de la evolución que está teniendo y de las posibilidades que tiene para empezar a competir a un futuro cercano.

¿Algún integrante del comando técnico de Internacional le comentó en qué fecha volvería?

Ellos tienen expectativas de que sobre el final del torneo, Paolo estará en condiciones de jugar.

Se hablaba de que era el torneo Gaucho…

Para el Brasileirao…

En la última conferencia de prensa, el profesor Gareca señaló que Cristian Benavente había encontrado su lugar en el mundo con Charleroi. ¿Qué les generó esta decisión?

Es una institución que le dio continuidad, donde se sintió muy cómodo. Y si un jugador está cómodo en un lugar y tiene buena energía, es muy bueno para él y también es muy bueno para nosotros.

¿Y qué les generó la llegada de Christian Cueva a Arabia Saudita?

Christian necesita competir, necesita continuidad, necesita recuperar un rendimiento sostenido en el tiempo y en función de eso es bueno que esté en un club. Lo que tenemos que pensar en este momento, más allá del lugar en donde está, es que él tiene que tener continuidad y tiene que establecerse competitivamente. Después uno analizará qué está sucediendo en su equipo y en su actividad personal.

Otra de las buenas noticias es el ‘caso Miguel Trauco’: recuperó un lugar en Saint Étienne.

Sí, es una muy buena noticia. Miguel logró ser tomado en cuenta. En algún momento el técnico (Claude Puel) parecía que no lo iba a contemplar, pero gracias a su esfuerzo y dedicación, lo ubicó de titular. Miguel hoy tiene una continuidad importante en un equipo con mucha historia en el fútbol francés.

Con relación a la Liga 1, ¿ya se conoce un panorama más claro sobre la fecha de inicio?

No.

Es parte de la preocupación que mencionaba...

Lo que te comenté, la preocupación que estén entrenando en la calles los jugadores seleccionados, no me parece que sea de ninguna manera el ámbito, el lugar, la circunstancia ideal, teniendo todas las posibilidades para que lo haga en el lugar que corresponde.

¿Se mantienen las fechas de Eliminatorias para marzo?

Hasta el momento sí. Nosotros tenemos que dar la lista de los jugadores del exterior entre el 6 y 7 de marzo. En general damos una lista amplia y 10 días después damos la lista definitiva. Y se mantiene la idea de llegar a La Paz un día antes.

