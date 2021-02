Alianza Lima tendrá un gran desafío este año en la Segunda División. Wilmer Aguirre es uno de los futbolistas que hizo historia con la camiseta blanquiazul y reconoció que tuvo un contacto con Jefferson Farfán, a quien le hizo una solicitud en beneficio del conjunto íntimo.

“Yo le diría a Jefferson Farfán que si tiene la posibilidad de regresar a casa sería bueno, todos lo vamos a aplaudir. Sin embargo, en lo poco que converse con él, hace un par de meses atrás, descubrí no tenía en mente regresar a Perú”, sostuvo el ‘Zorrito’ en diálogo con DirecTV.

El exjugador de Alianza Lima es consciente de que no se encuentra en su mejor momento futbolístico, pero dejó en claro que estará a disposición de la institución, en caso sea requerido por el comando técnico.

“Siempre me ilusiono con volver a Alianza Lima. Por el club haría todo. Yo siento que la velocidad no la he perdido pero si la falta de ritmo por que he jugado muy poco”, agregó el atacante nacional que la última temporada defendió los colores de Pirata FC en la Liga 2.

Alianza Lima con nuevo administrador

Alianza Lima celebró este lunes 120 años de creación el último lunes. El club íntimo recibió distintos mensajes de felicitaciones a lo largo del día, entre ellos, el de Miguel Pons, Gerente General de la institución blanquiazul tras la salida de Kattia Bohorquez.

Miguel Pons fue elegido como nueva cabeza de Alianza Lima en la Junta de Acreedores que se realizó la semana pasada. Este fue propuesto por el Fondo Blanquiazul, que actualmente es el acreedor mayoritario de la institución; mientras que la otra opción era Marco La Jara, quien fue propuesto por los acreedores laborales. Pons logró ganar las elecciones tras obtener el 53.99% de las votaciones.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca desveló detalles de la reunión con el presidente Francisco Sagasti