Desde que se dio el descenso de Alianza Lima, los jugadores con pasado íntimo no dejaron de ofrecerse para retornar al club y así devolver al lugar de donde no debió irse: Primera. Uno de ellos fue Wilmer Aguirre, quien admitió que mantiene la esperanza de ser llamado a Matute.

“Ojalá se dé, cada vez me ilusiona. Hoy más que nunca se habla más de mí, de un posible regreso y eso me ilusiona bastante. Siempre lo he dicho, cada final de año siempre me ilusiono con que llegue esa ‘llamada ganadora’ para regresar a casa, lo considero así”, dijo a Depor.

El popular ‘Zorro’ jugó la última temporada con Pirata FC, donde disputó cuatro encuentros y marcó tres goles. Si bien se mantiene en vigencia, queda a disposición del club si lo vuelven a convocar, hecho que espera concretar para seguir en la historia del club.

“A ojos cerrados firmo por Alianza. Es lo que anhelo, es mi sueño volver a casa, jugar mis últimos años, sería bonito en un año difícil, pero sería lindo poder seguir escribiendo historia, seguir entrando en la historia del club. Poder levantar la copa y devolverlo a Primera”, agregó.

Finalmente, el delantero manifestó que el club debe mantenerse entre los mejores, no solo por el clamor de los hinchas, sino por el pasado de gloria que tiene la institución. “Un club con tanta gloria, tantos hinchas, no puede estar peleando ascensos, no puede bajar, siempre tiene que estar peleando los primeros lugares”, finalizó.

Por el momento, los nuevos integrantes de Alianza Lima son José Manzaneda, quien vuelve tras su paso por César Vallejo; Edhu Oliva, quien trabajó con Bustos en San Martín; Yordi Vílchez, ex defensa de Cusco FC; y Ricardo Lagos, quien la última temporada jugó con Carlos A. Mannucci.





