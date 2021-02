Ricardo Gareca no la tiene fácil para la fecha doble de marzo. Con las dificultades que supone la logística del fútbol en tiempo de pandemia, se suma la posibilidad de no contar con sus referentes de la MLS en posiciones clave de la Selección Peruana. Pese a ello, mantiene la calma, pues tendría un ‘Chaval’ bajo la manga.

Cristian Benavente estaría más presente que nunca en el radar del estratega argentino, especialmente, tras su regreso al club que catalogó como su ‘lugar en el mundo’, el Royal Charleroi de Bélgica, por lo que sería convocado para los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Clasificatorias, según indicaron en ESPN FC. De este modo, el mediocampista tendría una nueva oportunidad en la Blanquirroja.

Su presente futbolístico es prometedor. En lo que va de la temporada 2020-21, Benavente ha participado en 15 partidos del Royal Antwerp (9 de la liga belga y 6 de la Europa League) y ha marcado dos goles hasta el presente curso. Además, ha vestido las camiseta del Charleroi, de MK Dons, Pyramids FC, Nantes, entre otras, con lo que ha podido sumar experiencia en distintas partes del mundo.

“Lo de Benavente me puso muy contento. Muchas veces los jugadores saltan de un lado a otro y no terminan de afianzarse. Creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Me puso muy contento que vuelva a Bélgica”, indicó el ‘Tigre’ en conferencia virtual desde Buenos Aires, Argentina.

Otro de los motivos que facilitaría su convocatoria a la Selección Peruana es la falta de disponibilidad de jugadores nacionales que militan en la Major League Soccer. Según la normativa de FIFA, los clubes de la MLS no están obligados a ceder a sus elementos para duelos con sus federaciones, por lo que el ‘Tigre’ podría no contar con varios habituales seleccionados en su nómina.

Si bien, por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se realizarán todos los esfuerzos por contar con sus jugadores, como Pedro Gallese, Edison Flores, Andy Polo y compañía, quedará bajo potestad de sus clubes en cederlos o no. En caso no se dé, Ricardo Gareca tendría elementos para completar su pizarra. Continúan los trabajos para los duelos de marzo.





