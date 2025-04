La aventura de Flavio Maestri como director técnico de ADA Jaén solo duró dos jornadas de la Fase Regional de la Liga 2 2025, donde tenía el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol peruano. En total, el entrenador nacional cosechó un empate y una derrota en los dos encuentros que dirigió, pero el detonante de su despedido fue otro.

Sucede que durante el último compromiso frente a FC San Marcos, donde ADA Jaén no pudo pasar del 0-0 en condición de local, las tribunas estallaron y la hinchada empezó a reclamar por el mal desempeño del equipo. En respuesta, Maestri hizo un gesto obsceno y se tocó los genitales mirando a los fanáticos en las gradas del Estadio Víctor Montoya Segura.

Esto, sumado a que previamente había caído goleado por 4-1 a manos de Cajamarca FC, provocó que los fanáticos pidieran su destitución ante la directiva. Días después, el último lunes 28 de abril, Rony Laván, presidente del ADA Jaén, le comunicó al exdelantero que había sido cesado de su cargo.

Flavio Maestri solo dirigió dos partidos con ADA Jaén. (Foto: ADA Jaén)

De esta manera, la institución de Jaén hizo oficial su salida a través de sus medios oficiales: “El club ADA Jaén informa a la opinión pública e hinchada auriverde que el profesor Flavio Maestri y su comando técnico han llegado a un mutuo acuerdo con la institución para culminar su vínculo contractual como director técnico de nuestro equipo”.

En resumen, Maestri solo estuvo cuatro meses como entrenador de ADA Jaén, luego de haber sido presentado a comienzos de enero con la misión de llevarlos a pelear por el ascenso a la Liga 1. Con una pretemporada de por medio, la ilusión era grande; sin embargo, los resultados no fueron los esperados y la reacción del DT de 52 años empeoró el panorama.

ADA Jaén trabaja en encontrar a un nuevo entrenador tras la salida de Flavio Maestri. (Foto: ADA Jaén)

Una despedida a pie

Para colmo de males, Flavio Maestri no tuvo una despedida tranquila de la ciudad de Jaén. Según reportaron medios locales, el estratega se vio obligado a dejar el lugar a pie el último martes 29 de abril, debido a que las carreteras estaban bloqueadas por una huelga de ronderos. Así pues, el exseleccionado nacional fue captado junto a su comando técnico caminando con sus equipajes.

Ya en frío, Maestri conversión con Ovación y explicó cómo fue su paso por la Liga 2. “Se había armado un proyecto bonito, con el comando técnico y el club. Se trabajó de la mejor forma en la metodología que se presentó al club. Sucedieron cosas inesperadas que, como líder del comando técnico, no estoy dispuesto negociar”, señaló.

Eso no fue todo, pues el ‘Tanque’ no se guardó nada y dejó entrever algunos problemas de indisciplina dentro del plantel que estuvo a su cargo. “La indisciplina no la negocio en un equipo de fútbol. No estoy dispuesto trabajar en un ambiente donde uno no se siente seguro y encuentra indisciplinas puntuales”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR