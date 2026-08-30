Golazo de Alex Acosta para Sport Huancayo en Liga 2 ante Unión Minas. (Video: Bicolor +)
Golazo de Alex Acosta para Sport Huancayo en Liga 2 ante Unión Minas. (Video: Bicolor +)

se ilusionó con la victoria ante Unión Minas luego de un golazo de , quien aprovechó el adelantamiento del arquero del conjunto de Pasco y sacó un potente derechazo desde tres cuartos de cancha para marcar el 1-0. El tanto llegó a los 71 minutos y parecía encaminar el triunfo del ‘Rojo Matador’, pero finalmente terminó perdiendo 2-1 por la jornada 16 de la Liga 2.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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