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¡Premio Puskás en la Liga 2! Tremendo golazo desde media cancha paraliza el fútbol peruano
¡Premio Puskás en la Liga 2! Tremendo golazo desde media cancha paraliza el fútbol peruano
Bruno Portugal sorprendió con un verdadero latigazo desde tres cuartos de cancha en la victoria 4-1 de Carlos Mannucci ante Academia Cantolao.
Golazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos MGolazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos Mannucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor + / Foto: ITEA Sport)annucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor +)
Bruno Portugal fue la gran figura en la victoria 4-1 de Carlos Mannucci ante Academia Cantolao tras marcar un golazo desde larga distancia. El volante se animó desde tres cuartos de cancha y sacó un potente latigazo que sorprendió al arquero rival. El balón tomó una trayectoria directa y terminó metiéndose con mucha precisión, sin que el guardameta pueda reaccionar. Con ese gol, Mannucci tomó el control del partido y terminó imponiéndose con contundencia. Con esta victoria ‘El Tricolor’ se ubica en la quinta posición del grupo A en la primera etapa de la Liga 2.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.