Golazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos MGolazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos Mannucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor + / Foto: ITEA Sport)annucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor +)
Golazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos MGolazo de Bruno Portugal para la victoria de Carlos Mannucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor + / Foto: ITEA Sport)annucci vs. Academia Cantolao. (Video: Bicolor +)

fue la gran figura en la victoria 4-1 de ante Academia Cantolao tras marcar un golazo desde larga distancia. El volante se animó desde tres cuartos de cancha y sacó un potente latigazo que sorprendió al arquero rival. El balón tomó una trayectoria directa y terminó metiéndose con mucha precisión, sin que el guardameta pueda reaccionar. Con ese gol, Mannucci tomó el control del partido y terminó imponiéndose con contundencia. Con esta victoria ‘El Tricolor’ se ubica en la quinta posición del grupo A en la primera etapa de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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