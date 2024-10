El domingo, Comerciantes FC perdió en la definición por penales ante Juan Pablo II y no logró ascender a la Primera División del fútbol peruano. Kevin Lugo falló un penal decisivo en la tanda. Después de la derrota, Gustavo Roverano, extécnico del club de Iquitos, criticó con dureza la ejecución del colombiano y señaló que ha estado involucrado en irregularidades. En medio de esta situación, el ‘cafetero’ alzó su voz de protesta y descartó las acusaciones en su contra.

Durante su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, el jugador de 26 años dijo lo siguiente: “Acepto mi responsabilidad por el penal que erré. Todo lo que está pasando sobre apuestas, sobre vendido, y esas cosas, daré mi respuesta lo que merece. Daré la cara y la responsabilidad por el penal cometido, pero el resto, tranquilo, se trabajó bien, se llegó hasta esa instancia (semifinales), no era lo que queríamos, pero hay que aceptar la realidad”.

Después, fue consultado por las palabras de Roverano, quien señaló que Lugo firmó tres contratos a inicios de este año. “Él estaba en el (Juan) Aurich, porque renovó con ellos. Después de esto, Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos y le dieron plata de adelanto y después lo llamo Comerciantes FC, cuando yo no estaba como técnico y lo arregló el presidente de Comerciantes porque le dio plata de adelanto”, dijo el exportero de 57 años.

“Ese es su punto de vista. Si él (Roverano) tiene alguna prueba en la cual me puede culpar como profesional, y si él aceptó que yo estuviera en su equipo, es porque las cosas se estaban haciendo bien. ¿Por qué no se pronunció cuando estábamos trabajando juntos? No veo la respuesta de él de ese momento. ¿Por qué lo hizo después de que pasara todo esto? No entiendo. Si ustedes son lógicos y saben de esto, él se debía pronunciar cuando las cosas se estaban haciendo mal”, indicó Kevin Lugo.

“Esto es lo que es Kevin Lugo, cuando las cosas están bien, todo está bien, pero cuando mi trabajo de pronto sale mal esto es lo que pasa y yo asumo la responsabilidad. Él que tenga una prueba contra Kevin Lugo, que lo haga; yo descarto absolutamente todo. El que tenga una prueba, que la saque”, agregó el jugador colombiano.

Finalmente, el futbolista se refirió sobre la forma en que pateó el penal ante Juan Pablo II. “Pudo ser mejor. Asumo la responsabilidad. De pronto en su momento creí que al hacer eso pudo ser gol. Acepto mi responsabilidad como grande, como profesional. Con el nombre de Kevin Lugo lo acepto, pudo ser mejor, no tengo dudas de eso. Acepto cualquier crítica, porque tengo que ser profesional, pero del resto no tengo nada que ver. El que tenga que saque una prueba. No tengo problemas”, sentenció.

Comunicado de Comerciantes FC pidiendo reivindicación

“¿LA PELOTA SE MANCHÓ? EL HORROR ARBITRAL que nos ROBÓ el sueño. Desde COMERCIANTES FC REPUDIAMOS el desempeño del cuerpo arbitral liderado por Edwin Ordóñez en nuestro partido de vuelta que disputamos el ascenso a La Liga 1 y EXIGIMOS el pronunciamiento inmediato de la CONAR y la FPF con las sanciones inmediatas”, se puede leer en el escrito.

A su vez, indicaron: "Solicitamos el retiro del arbitraje de estos 'tipos' que tanto daño hacen al fútbol nacional. Lucharemos y estaremos atentos para que nuestras autoridades del fútbol REIVINDIQUEN a un club que busca hacer bien las cosas y por nuestro pueblo que hoy se sintió "ROBADO".





