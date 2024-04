Desde que comenzó la Liga 2, todo hacía indicar que iba a ser un torneo normal y los hechos extrafutbolísticos no iban a impedir que se desarrolle como estaba planificado. Sin embargo, desde hace varias semanas continúa siendo motivo de crítica por su mala organización, especialmente porque a mediados de abril el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF) dio a conocer las resoluciones que descalificaron a Juan Aurich y Unión Huaral de participar en el torneo de ascenso, por no cumplir con los estándares requeridos para adquirir la Licencia B.

En ese sentido, ambos clubes dieron sus descargos de manera oportuna esperando que el TL-FPF revierta su decisión. Así pues, Julio García, quien es el representante legal de estas dos instituciones en este engorroso caso, reveló que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por las autoridades pertinentes. “Aún no tenemos respuesta, espero contar con ello en el trascurso del día de hoy, no es un tema fácil de entender y asimilar”, señaló en una entrevista con Ovación.

Asimismo, el abogado explicó que, si bien la Federación Peruana de Fútbol (FPF) argumentó que hay varios clubes que no han cumplido con los requerimientos básicos para obtener la Licencia B, a estos otros equipos sí les han dado la oportunidad de subsanar sus incumplimientos, caso que no ha ocurrido con Juan Aurich ni Unión Huaral. Bajo este panorama, todo hace indicar que se mantendrán expectantes para hallar una salida.

“Aquí hubo una situación compleja, cuando decimos que hubo un trato imparcial es que, ante ciertas situaciones complicadas de evaluar, la FPF sostiene que muchos clubes han incumplido, pero a la mayoría les ha permitido jugar y subsanar, pero a dos no se los permite”, apuntó Julio García en el programa Negrini Lo Sabe.

En esa misma línea, el letrado agregó que no le queda muy en claro en qué se basa el TL-FPF para emitir sus resoluciones, ya que si Juan Aurich y Unión Huaral han tenido los mismos incumplimientos, no se explica que se resuelvan de manera diferente su exclusión de la Liga 2. “Cuando se dice que no han cumplido, se analiza una parte del problema. La pregunta es si son situaciones similares, por qué se resuelven de manera diferente”, puntualizó.





La palabra de Agustín Lozano

Tras darse a conocer las resoluciones que excluyeron a Juan Aurich y Unión Huaral de la Liga 2, Agustín Lozano habló sobre este asunto el pasado viernes 12 de abril, a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras haber estado de viaje en Asunción, en un Congreso de la CONMEBOL. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol manifestó que se enteró de lo ocurrido cuando estaba en Paraguay y aclaró que esta medida no depende de él, sino del Tribunal de Licencias, un órgano independiente.

“Me enteré en Paraguay, lamentablemente son órganos independientes donde no participo. Habrá un directorio y veremos qué pasa. Lo que ya deciden los órganos independientes, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Habrá un directorio y seguramente se debatirá este tema también”, aseguró el mandamás del máximo ente rector del fútbol peruano, en diálogo con los medios de comunicación.

Si bien no hay un panorama claro respecto al futuro de Juan Aurich y Unión Huaral, puesto que ambos clubes seguirán insistiendo desde el área legal para no ser descalificados de la Liga 2, todo sigue en manos del Tribunal de Licencias. El reglamento es claro: sin la Licencia B no pueden ser parte de un torneo profesional, por lo que en este caso descenderán automáticamente a la Liga 3 para el 2025.





