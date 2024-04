A puertas de disputarse una nueva jornada de la Fase Zonal de la Liga 2 2024, dos clubes quedaron fuera de competencia y desde ya el campeonato de ascenso comienza a desvirtuarse por la reducción de equipos. Tras las resoluciones del Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF), Juan Aurich y Unión Huaral no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo que no quedaron habilitados para participar del torneo que permite el ascenso a la Liga 1.

En ese sentido, Agustín Lozano habló sobre el asunto este viernes, a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras haber estado de viaje en Asunción, en un Congreso de la CONMEBOL. El presidente de la FPF manifestó que se enteró de lo ocurrido cuando estaba en Paraguay y aclaró que esta medida no depende de él, sino del Tribunal de Licencias, un órgano independiente.

“Me enteré en Paraguay, lamentablemente son órganos independientes donde no participo. Habrá un directorio y veremos qué pasa. Lo que ya deciden los órganos independientes, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Habrá un directorio y seguramente se debatirá este tema también”, aseguró el mandamás del máximo ente rector del fútbol peruano, en diálogo con los medios de comunicación.

Si bien no hay un panorama claro respecto al futuro de Juan Aurich y Unión Huaral, puesto que ambos clubes seguirán insistiendo desde el área legal para no ser descalificados de la Liga 2, todo sigue en manos del Tribunal de Licencias. El reglamento es claro: sin la Licencia B no pueden ser parte de un torneo profesional, por lo que en este caso descenderán automáticamente a la Liga 3 para el 2025.

Por otro lado, Unión Huaral alzó su voz de protesta a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, alegando desigualdad en las decisiones del Tribunal de Licencias. “Consideramos esta decisión como desigual en comparación con otros clubes de Liga1 y Liga 2, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos”, señalaron.

Evidentemente en la interna del ‘Pelícano’ están en desacuerdo con esta descalificación de la Liga 2, situación que los llevará a disputará su permanencia en la categoría de ascenso desde la disputa legal. “Unión Huaral y su área legal ya vienen trabajando para tomar todas las acciones legales necesarias hasta llegar a las últimas instancias y defender nuestros derechos”, agregaron.





La palabra del presidente de Unión Huaral

Arturo Sánchez, presidente de Unión Huaral, le concedió una entrevista a Ovación en donde también se refirió a la resolución del Tribunal de Licencias. Según su opinión, los clubes de la Liga 2 viven un panorama diferente a los de la Liga 1 Te Apuesto, ya que los primeros tuvieron que luchar para conseguir un respaldo económico con los derechos televisivos. Como se recuerda, en un primer momento la Federación Peruana de Fútbol tomó la medida de reducir algunos subsidios a los clubes del torneo de ascenso, pero finalmente retrocedió en su decisión.

“Yo siempre digo que estar en Liga 1 es estar en el cielo y estar en Liga 2 es estar en el infierno porque los clubes de Liga 1 tienen un ingreso de televisión importantísimo. En los últimos tiempos, en la Liga 2 la FPF nos ha venido apoyando con 30 mil dólares mensuales más gastos logísticos. Unos meses atrás nos dijeron que la cosa estaba complicada y no había dinero. Gracias a Dios se cerró con la televisión y eso va a ayudar en algo, pero a la fecha no hay ningún tipo de ingreso para los clubes de Liga 2″, sostuvo.

Del mismo modo, Sánchez instó a que los miembros del Tribunal de Licencias reconsideren la exclusión de Juan Aurich y Unión Huaral, ya que si bien está de acuerdo en que se deben respetar los parámetros para la participación en la Liga 2, deberían buscar otra forma para no perjudicar a las instituciones. “Detrás de nosotros hay muchas familias, cerca de 40 familias por club. ¿Y todo lo que genera esto? Creo que hay que tener un poco de consideración. Sí creo en los cumplimientos, pero hay que ver la buena fe de los clubes”, puntualizó.





