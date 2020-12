No va más. Sebastián La Torre no seguirá jugando la Liga 2 con Sport Chavelines , luego de que el equipo que milita en la Segunda División del fútbol peruano decidiera no seguir contando con sus servicios, cosa que quedó confirmada con un comunicado que emitieron en sus redes sociales.

El atacante no será el único en dejar al equipo de Pacasmayo, ya que Víctor Gallardo le seguirá los pasos y no continuará peleando por el ascenso en la escuadra del norte del país.

“Se informa a nuestros hinchas, pueblo de Pacasmayo y público en general que los señores Víctor Gallardo Ormeño y Sebastián La Torre Miranda han dejado de pertenecer a la institución. Hay que señalar que esta desvinculación con ambos futbolistas se ha dado por mutuo acuerdo”, señaló el mensaje de Sport Chavelines.

El comunicado de Sport Chavelines.

Los antecedentes de indisciplina de Sebastián La Torre

A inicios de año, Sebastián La Torre fue contratado por la Academia Cantolao. Sin embargo, su estadía en el equipo del puerto del Callao no se extendió por mucho tiempo, ya que la institución decidió echarlo, luego de confirmarse un acto de indisciplina que lo involucraba en una reunión social.

Tras ello, llegó a la Universidad César Vallejo, pero su destino fue el mismo, luego de romper los protocolos sanitarios establecidos para la competencia en la Liga 1, quedando fuera del equipo trujillano -nuevamente- por indisciplina.

Cabe recordar que el mismo futbolista reconoció que pudo llegar a Universitario de Deportes, luego de que el club crema se ponga en contacto con él a finales de 2019.

