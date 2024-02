Es evidente que el titular indiscutible en el lateral derecho es Luis Advíncula, quien se ha destacado con su titularidad en Boca Juniors, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en la actualidad del equipo argentino. Sin embargo, desde el inicio del ciclo de Ricardo Gareca, no se ha logrado encontrar un suplente natural con las mismas características, ya sea en defensa o en ataque. Esta situación plantea una interrogante importante: ¿Quiénes son los otros jugadores que le brindan a Fossati la seguridad suficiente como para no probar a Sonne?

Aldo Corzo

Cada vez que Perú no pudo contar con Luis Advíncula, tanto Gareca como Reynoso optaron por colocar a Aldo Corzo. Es innegable que en términos de entrega y sacrificio, Corzo rara vez decepcionó; sin embargo, cada vez que el jugador de Universitario actuó como lateral derecho, la selección nacional se vio limitada en cuanto a proyección por ese sector, reduciendo nuestras opciones ofensivas. Esto se debe a sus características habituales, ya que, aunque Corzo posee velocidad, no cuenta con la misma habilidad técnica para encarar y llegar hasta la línea de fondo con la visión necesaria para efectuar un centro preciso o generar una diagonal con peligro de gol.

Al analizar sus desempeños en las Eliminatorias 2026, se destaca que Advíncula sobresalió por su enfoque ofensivo como lateral derecho. Aunque no logró anotar goles, demostró una clara disposición para disparar desde fuera del área, con un promedio de 1.0 tiros por partido, mientras que Corzo no intentó ningún disparo durante los encuentros eliminatorios. En términos de regates exitosos, Advíncula, jugador del Boca Juniors, alcanzó una efectividad del 100%, en contraste con Corzo, quien no realizó ninguno durante el torneo.

Estadísticas Ofensivas Luis Advíncula Aldo Corzo Disparos por partido 1 0 Disparos a portería por partido 0.3 0 Intentos desde fuera del área 4 0 Pases precisos por partido 16.5 18 Precisión de pases 84% 82% Éxito en regates 100% 0%

Jhilmar Lora

Si buscamos una opción con experiencia en la Selección Peruana y una inclinación ofensiva sin descuidar la defensa, Jhilmar Lora surge como el principal candidato. El jugador ha acumulado seis años en la primera división con Sporting Cristal, donde se ha destacado como uno de los mejores en su posición durante al menos dos temporadas consecutivas (2022 y 2023). A pesar de su notable desempeño en la Liga 1, aún no ha logrado dar el esperado salto al exterior. Permanecer en el fútbol peruano podría limitar sus oportunidades de competir al mismo nivel que Advíncula en el escenario internacional.

Durante la Liga 2023, Lora destacó como uno de los mejores laterales derechos gracias a su sólida defensa, contribución ofensiva con tres asistencias y siete grandes oportunidades de gol creadas, consistencia como titular en 24 de 26 partidos, destreza en el juego aéreo con un 58% de duelos ganados, y una baja tasa de errores, a pesar de cometer uno que llevó a un gol en contra. Sin embargo, para emigrar a un club más grande, necesita mejorar su precisión de pases (62%), especialmente en el tercio de oposición, y su efectividad en los centros que fue del 27%.

Números de Jhilmar Lora en la Liga 1 2023

Categoría Estadística Partidos como titular 24 Minutos por Partido 76 Asistencias 3 Grandes Oportunidades Creadas 7 Pases Clave por Partido 0.9 Precisión de Pases en el último tercio 62% Precisión de Centros 27%

Kluiverth Aguilar

Kluiverth Aguilar ha demostrado un notable progreso durante su tiempo en el Lommel SK de la Challenger Pro League de Bélgica, especialmente después de un período de adaptación inicial al fútbol europeo. Consolidándose como lateral derecho titular, ha respondido con creces a la confianza depositada en él. Con 19 partidos como titular en los 19 juegos en los que estuvo presente para el ascenso belga, ha anotado un gol y proporcionado una asistencia, destacando su contribución tanto en defensa como en ataque. Sus estadísticas respaldan su ascenso como una opción sólida para competir por un puesto en el equipo.

Lo que podría jugar en contra de Kluiverth Aguilar es su falta de minutos con la selección absoluta hasta el momento. A pesar de haber completado su recorrido en los equipos juveniles, incluyendo la Sub 17, Sub 20 y Sub 23, aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el equipo principal. Aunque ha tenido experiencias de entrenamiento con el plantel principal, no ha sido convocado para ningún partido. Es importante destacar que fue excluido del último Preolímpico Sub 23 por decisión técnica de Chemo del Solar. Sin embargo, consideramos que la perspectiva desde La Videna, podría haber cambiado tras su excelente temporada actual, especialmente al ser el único lateral derecho, junto a Oliver Sonne, que juega en el Viejo Continente.

Números de Kluiverth Aguilar en la Challenger Pro League 23/24

Categoría Estadística Partidos como titular 19 Minutos por Partido 86 Goles 1 Asistencias 1 Grandes Oportunidades Creadas 3 Pases Clave por Partido 0.5 Precisión de Pases en el último tercio 75%

Otros Opciones

Jorge Fossati cuenta con otras opciones interesantes que vienen disputando la Liga 1 2024. Alejandro Ramos, quien era uno de los nombres más voceados a finales del 2022, cuando Juan Reynoso se hizo cargo de Perú. Eso tras destacaren la Copa Sudamericana con Melgar. No se le pudo llamar para los amistosos por estar jugando aquel torneo, y después decreció en rendimiento. Esta temporada puede busca alancazar su mejor rendimiento y entrar en la consideración del DT charrúa.

La Selección Sub-23 dirigida por Chemo del Solar dejó dos nombres interesantes para el sector lateral derecho. En primer lugar, Marco Huamán, quien fue fichado por Alianza Lima esta temporada y ya ha debutado en el último clásico. El segundo es Emilio Saba, capitán del equipo juvenil en el Preolímpico y actualmente es titular en la banda derecha del Carlos Mannucci. Ambos jugadores tendrán la tarea de demostrar que están listos para dar el salto a la selección absoluta de la blanquirroja.

Por otro lado, destacamos a dos futbolistas que han mantenido una notable regularidad en los últimos torneos nacionales. Josué Estrada, de Cienciano, ya ha sido convocado en alguna ocasión por Ricardo Gareca para participar en un microciclo y tiene la firme determinación de volver a ser considerado en el futuro. Asimismo, está Carlos Cabello, quien la temporada pasada se posicionó entre los cinco laterales derechos con mejores números y lleva dos años siendo titular indiscutible en César Vallejo.

Nombre Edad Club Alejandro Ramos 25 Melgar Marco Huamán 21 Alianza Lima Emilio Saba 22 Carlos Mannucci Josué Estrada 29 Cienciano Carlo Cabello 26 César Vallejo

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR