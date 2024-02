La pizarra de Restrepo

Como se recuerda, el estratega colombiano tendrá que hacer variantes obligadas en la portería y en la línea de tres por las expulsiones de Saravia y Ramos. Sobre la primera ausencia, se tiene contemplado que sea Ángelo Campos el portero titular, ya que la semana pasada se le redujo la sanción de cuatro a tres fechas; sin embargo, esto quedó en duda debido a que en el último clásico el jugador fue visto irrumpiendo en zona técnica, un lugar al que no podía ingresar por estar suspendido.

Desde el club se contempla que el jugador podrá estar apto para este domingo y en los planes está el regreso del ‘Mono’ a la titularidad, lo que significaría su debut en el torneo local. En tanto a la segunda baja (Jiovany Ramos), Yordi Vílchez también tendría el turno de debutar en el torneo. Como se recuerda, el defensor no fue convocado al clásico por precaución, pero estará habilitado para este fin de semana y cubrir el espacio de stopper por derecha.

Por último, el tercer cambio que se viene pensado es el ingreso de Renzo Garcés en lugar de Aldair Fuentes en la línea de tres, una de las certezas que convenció a Restrepo tras el último clásico. Si bien el equipo todavía no está definido, no habría cambios en el mediocampo y Jhamir D’Arrigo también se ratificaría como carrilero zurdo en lugar de Ricardo Lagos. Más allá de algunos cuestionamientos por la derrota ante el clásico rival, Restrepo no cambiará de sistema y mantendrá el 3-5-2 mostrado hasta ahora. A falta de confirmación, el posible once para este fin de semana sería con Campos; Vílchez, Garcés, Freytes; Serna, Arregui, Rodríguez, Cabellos, D’Arrigo; Waterman y Barcos.

La versión sobre el caso Campos

El clásico no solo dejó una derrota en Alianza, sino también la posibilidad de que Ángelo Campos, su portero titular, vuelva a ser sancionado. Por su parte, Héctor Ordóñez, delegado del club ‘íntimo’, conversó con Depor y mostró su postura sobre la posiblidad de que el arquero sea inhabilitado más fechas debido a que irrumpió en la zona técnica a la hora de celebrar el gol (luego anulado), cuando el reglamento especifica que un jugador suspendido no puede ocupar dicho espacio.

“No podemos desconocer que él se encontró en esa zona. Pero debemos ser coherentes con el espíritu del reglamento, que es que el jugador no puede estar dando indicaciones o cerca de la zona técnica. En este caso, Ángelo irrumpió por la emoción del gol pero no estuvo más que unos segundos. De no haber sido así, el delegado se hubiera percatado”, expresó Ordóñez. Asimismo, afirmó que hasta el momento el club no ha sido notificado pero, de ser así, tomarán acciones para defender al portero en caso no se muestren a favor de lo solicitado por la Comisión.

Por su parte, Depor pudo conocer que la versión de Ángelo Campos al club sobre los hechos es que, tras la expulsión de Franco Saravia en el minuto 89, bajó desde el palco a los vestuarios para conversar con el portero y saludar a sus compañeros una vez que acabe el encuentro. Minutos después, al rededor del 95′, sucedió el gol que luego sería anulado y, debido a la euforia, Campos, quien ya se encontraba en la zona cercana a vestuarios, cruzó la puerta del túnel a gritarlo y luego retornó. En general, el portero alega que no estuvo más de unos segundos cerca del campo de juego, tal como mostraron las imágenes.





