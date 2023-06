Juan Reynoso ha sabido tomar fierros calientes y no quemarse . En su debut como entrenador sacó campeón del Clausura a Bolognesi y lo metió en su primera Copa Libertadores, en 2007. En Universitario de Deportes tenía el reto de sacarlo campeón tras ocho años de sequía y lo logró nada menos que frente a Alianza Lima, el rival de toda la vida, en 2009. A Melgar le dio su segunda estrella, tras vencer de manera emotiva a Cristal, en 2015. En el extranjero fue protagonista en Puebla y, además, rompió el maleficio del Cruz Azul, equipo que no ganaba un título desde 1998. El ‘Cabezón’, que había sido parte de esa gesta como futbolista, también lo consiguió como técnico.

Con mucho rodaje a nivel de clubes, le toca asumir tal vez el objetivo más importante de su carrera: llevar a Perú al Mundial 2026. Y para eso ya viene trabajando desde el año pasado y con una serie de partidos amistosos, ya que los primeros oficiales que tendrá a su cargo justamente serán las Eliminatorias, programadas para setiembre. Sin embargo, el clima en la Videna no ha sido de los mejores en los últimos tiempos. Así como Reynoso es muy querido por muchos, es rechazado por otros . Su pasado como futbolista o algunas actitudes que tuvo en sus inicios como técnico han generado amores y odios. Las críticas siempre serán válidas y necesarias, pero siempre deben estar acompañadas de argumentos.

Se le cuestiona, ya en demasía, por el poco cambio generacional en la selección y sí apostar por futbolistas de mucha experiencia y que están en la última etapa de sus carreras. Lo cierto es que solo Reynoso sabe lo que hace y sus motivos tendrán. Desde la salida de Gareca hasta el día de hoy no hemos visto jóvenes que estén listo para asumir la gran responsabilidad de ponerse la camiseta nacional. Quizá sí para tenerlos en el grupo, como los casos de Bryan Reyna, la gran apuesta del técnico, Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Christopher Olivares o el mismo Marcos López , que ya tiene rodaje desde la era del ‘Tigre’. Pero debe apelar a los de siempre porque simplemente no hay mejores que ellos en estos momentos. Esto es algo que escapa de las manos del ‘Cabezón’.

Corea del Sur y Japón fueron nuestros últimos rivales y se han sacado muchas conclusiones. La Federación Peruana de Fútbol ha perdido bastante credibilidad por algunas decisiones y determinaciones que se vienen dando en la Liga 1. Personalmente creo que es una de las peores gestiones desde que tengo uso de razón, pero una cosa no debe quitar la otra. Ha sabido gestionar buenos amistosos. En marzo tuvimos a Alemania y Marruecos y ahora también a otros dos mundialistas . Posiblemente esto haga que los números de Reynoso con la selección no sean tan brillantes como otros, pero no nos podemos quejar porque es el nivel de exigencia que necesitamos para llegar bien a setiembre.

Por eso, hasta cierto punto, se entiende que el técnico no busque experimentar en estos partidos. Y apueste por los que ya tienen kilometraje. Fue una ocasión propicia para ver de nuevo a Paolo Guerrero con la bicolor, al que seguramente tendremos hasta donde el nivel le permita. En el fútbol nunca estaremos de acuerdo en todo, pero es momento de dejar las diferencias y unirnos. El objetivo es el mismo para todos. No hay nada más lindo que ver a tu selección en un Mundial. Y en 2026, en tierras norteamericanas, tenemos que estar, todos juntos. Veremos.





