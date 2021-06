Lejos de lo que representa la plantilla de Tite y que el cotejo se haya desarrollado en Río de Janeiro, alrededor de la Selección Peruana aún incomoda el debut de la Copa América (perdimos 4-0). El propio Ricardo Gareca, después del compromiso en el estadio Nilton Santos, no tuvo problemas en señalar lo siguiente: “Estoy dolido y no esperábamos un arranque así”. Por ello, el ‘Tigre’ sabe que no hay margen de error para el cotejo de este domingo con Colombia. En función de ello, aquí los detalles de la práctica en el Club Atlético Goianiense.

Y si bien mañana habrá una práctica para definir detalles en la pizarra de Ricardo Gareca, de cara al compromiso ante los dirigidos por Reinaldo Rueda, se conoció que Santiago Ormeño -quien arrastraba un problema en el tobillo- ya trabajó a la par del grupo. Es decir, si el ‘profe’ lo decide, podría tener unos minutos ante Colombia (ojo, Gianluca Lapadula seguiría en el ‘11′ y Alex Valera viene mostrando un buen desempeño en los trabajos desde lo físico).

Incluso, el DT de la Selección Peruana ya lo había adelantado: previo al debut contra Brasil, confirmó que el ‘9′ del León de México recién estaría para la segunda fecha del certamen (en la semana estuvo haciendo rutinas diferenciadas y completando algunos minutos en definición). Otro detalle que llamó la atención fue que Luis Abram no estuvo en las rutinas a la par del grupo. ¿El motivo? Está un poco cargado pero no complicaría su presencia para este domingo.

La práctica también sirvió para realizar algunos trabajos en ofensiva, donde estuvieron Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva. Ojo, los laterales que acompañaron esas sesiones fueron Aldo Corzo y Miguel Trauco. Veremos si el defensor del Saint-Étienne vuelve al equipo titular, en reemplazo de Marcos López.

La palabra de Gianluca Lapadula

Perú viajó este viernes por la tarde hacia Goiania, tres días antes de su encuentro frente a Colombia, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América. Y más allá de la derrota contra Brasil, en el arranque (perdieron 4-0 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro), hay mucha fe en la blanquirroja para acceder a la siguiente fase del torneo internacional.

“Hemos jugado contra un equipo muy fuerte. Lamentamos mucho el resultado de anoche, pero seguimos trabajando juntos y enfocados en el próximo partido. ¡A LEVANTARSE!”, escribió Gianluca Lapadula en sus redes sociales, antes de partir de Río de Janeiro. Todo hace indicar que el ‘9′ continuará en la pizarra del ‘Tigre’ Gareca para el choque con los cafeteros.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO