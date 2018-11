Un día todo cambia. Sea tus costumbres, forma de ser, pensar o rutina, llega el día en que tomas un camino distinto. Así sea algo bueno o malo, hay un momento en el que una rutina termina para iniciar otra. El 10 de noviembre de 2016, la Selección Peruana llegó a Asunción con doce años seguidos sin ganar de visita por Eliminatorias. Cuando nos preparábamos para una decepción más, la bicolor goleó 4-1 a Paraguay en el Defensores del Chaco.

La historia era la misma de siempre. Un error de Renato Tapia en la marca, confiando que el balón saldría, acabó en gol de Cristian Riveros, gracias a una espectacular recuperación local. Perú mejoró en la cancha, aún así no pudo anotar tanto alguno en el primer tiempo. Los futbolistas se iban a los camerinos con el resultado a favor de Paraguay. En otras palabras, el clásico guión al jugar en el exterior.

Solo Ricardo Gareca y sus dirigidos sabrán que pasó en el medio tiempo, pero algo cambió. No solo esa noche, sino hasta hoy. La Selección Peruana volvió al campo y anotó cuatro goles para conseguir una histórica goleada fuera de nuestro país. Al 48', Yoshimar Yotun cobró un tiro libre que Christian Ramos remató de cabeza, con una malla puesta, y empató el marcador.

El empate era un triunfo para una selección que no ganaba como visitante de 2004. Las cosas se metían mejor al minuto 70: Christian Cueva recuperó la pelota en el medio campo, combinó con el 'Mudo' Rodríguez y corrió por toda la banda derecha. Antes de entrar al área, le dio un pase a Edison Flores , quien frente al arco la controló y luego pateó. Con gol incluido al 'Orejas', Perú volteaba el partido.

Christian Cueva ya era el protagonista de este episodio, sin embargo aún faltaba su gran momento. Para eso, speró paciente hasta el minuto 78: aprovechó un rebote, dejó al arquero paraguayo en el suelo y de remate con la derecha ampliaba el marcador. Ricardo Gareca gritaba al cielo haciendo puños con los brazos, mientras que el volante besaba el escudo en la camiseta. El 3-1 ya era mucho pedir.

Muchas veces las jugadas desafortunadas persiguen a la bicolor. Algún error en nuestra área, una marca no tan buena o un remate al vacío era un gol en contra. Esta vez fue a la inversa. Al 84', 'Orejas' Flores lanzó un centro hacia Aldo Corzo, quien estaba en el área chica. Cristian Riveros, buscando cubrir a nuestro defensor, se anticipó y anotó un autogol. La goleada estaba consumada. Ni el hincha más optimista se lo esperaba.

La vida es de cambios. No podemos quedarnos en una sola idea o actividad todo el tiempo. La Selección Peruana dejó los malos resultados la noche del 10 de noviembre de 2016, y no paró hasta volver a una Copa del Mundo luego de casi cuatro décadas. Tan bien nos fue que este once titular fue el que más veces ha repetido Ricardo Gareca. ¿Recuerdas los nombres? Mira la galería para mencionar a los futbolistas de un partido histórico.