Desde el estadio La Bombonera, Perú vs. Argentina se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El duelo se disputará este martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana y dos más en suelo argentino). La escuadra bicolor necesita una victoria no caer en el último lugar, teniendo en cuenta una posible victoria de Chile ante Venezuela. Al frente tendrán a la ‘albiceleste’ que viene de caer ante Paraguay, por lo que quiere seguir vigente en el primer lugar. La transmisión de este partido estará disponible por las señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes en territorio peruano. Para Argentina, los canales encargados serán TyC Sports y Telefe. No te pierdas todos los detalles de este partido y el minuto a minuto en la web de Depor.

Perú, que en su último cotejo igualó con Chile 0 a 0, se ubica penúltimo en la general con apenas siete unidades. De 11 encuentros ganó apenas uno, igualó cuatro y cayó seis veces y necesita sumar para no quedar relegado en la lucha por acceder a la próxima cita mundialista.

Entre los jugadores citados por el entrenador uruguayo Jorge Fossati sobresalen los nombres del arquero Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero: es probable que varios de ellos sean titulares vs. la Argentina.

Argentina lidera la tabla de posiciones del torneo con 22 puntos y está a un paso de asegurarse su lugar en la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que logró en Qatar 2022. De cara al encuentro venidero el entrenador Lionel Scaloni tendrá que hacer al menos dos cambios porque Nahuel Molina y Cristian Romero fueron desafectados del plantel a raíz de sendas lesiones.

Sus reemplazantes se perfilan para ser Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, que ingresó por ‘Cuti’ en el encuentro contra el combinado guaraní. El que está en veremos es Nicolás Tagliafico porque se lastimó su hombro en el duelo anterior y su presencia depende de la recuperación. Para esa posición el DT no tiene un reemplazante natural y quien puede ocupar el lugar es Facundo Medina.

De la mitad de la cancha en adelante es probable que Scaloni no haga modificaciones, aunque puede haber sorpresas. Rodrigo De Paul y Lionel Messi son una fija mientras que habrá que ver si se mantiene el ‘doble 9′ con Lautaro Martínez y Julián Álvarez o si opta por uno de ellos y otro atacante por la banda izquierda.





Perú: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 15/11/2024 Perú 0-0 Chile Eliminatorias Mundial 2026 15/10/2024 Brasil 4-0 Perú Eliminatorias Mundial 2026 11/10/2024 Perú 1-0 Uruguay Eliminatorias Mundial 2026 10/9/2024 Ecuador 1-0 Perú Eliminatorias Mundial 2026 6/9/2024 Perú 1-1 Colombia Eliminatorias Mundial 2026

Argentina: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/11/2024 Paraguay 2-1 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 15/10/2024 Argentina 6-0 Bolivia Eliminatorias Mundial 2026 10/10/2024 Venezuela 1-1 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 10/9/2024 Colombia 2-1 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 5/9/2024 Argentina 3-0 Chile Eliminatorias Mundial 2026

Perú vs. Argentina: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 29/6/2024 Argentina 2-0 Perú Copa América 2024 17/10/2023 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 14/10/2021 Argentina 1-0 Perú Eliminatorias Qatar 2022 17/11/2020 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias Qatar 2022 5/10/2017 Argentina 0-0 Perú Eliminatorias Rusia 2018

¿A qué hora juegan Argentina vs. Perú?

Argentina y la Selección Peruana se medirán el martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 8:00 p.m. Una hora más tarde, a las 9:00 p.m., se dará inicio en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades sobre este duelo.

¿En qué canales TV ver Argentina vs. Perú?

El partido entre Argentina y Perú promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este duelo, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Argentina, el encuentro se podrá seguir a través de TyC Sports y TV Pública. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

¿Dónde ver Argentina vs. Perú?

