Selección Peruana: así fue el día de trabajo de la bicolor adulta y Sub 23

No fue un día cualquiera en la Videna. Once futbolistas de la Selección Peruana Sub 23 calentaban para el inicio del cuarto microciclo, cuando todas las miradas cambiaron de dirección. Miguel Araujo, 'Beto' Da Silva, Edison Flores, Ánderson Santamaría y Yoshimar Yotun aparecieron a un lado para hacer los trabajos de la bicolor adulta.

14 convocados por Nolberto Solano no aparecieron en la cancha número 2 de la Videna y se quedaron en el gimnasio realizando regenerativo, pues jugaron el domingo por la Liga 1. El resto hizo movimientos tácticos y cerraron el día con un reducido de cinco contra cinco. Marco Saravia, defensa central, destacó juntos al experimentado Mauricio Montes.

La Selección Peruana Sub 23 debutará en los Panamericanos ante Uruguay el 29 de julio. (Foto: Francisco Neyra / Video: Eduardo Combe)

A un lado, en la cancha principal, los cinco futbolistas de la bicolor adulta practicaban jugadas en salida y juego aéreo. Kevin Sandoval, extremo del plantel del 'Ñol', se sumó por algunos minutos para formar tres parejas en los trabajos. Renato Tapia, quien llegó a Lima el domingo en la noche, solo estuvo en el gimnasio.

Pese a no estar convocado, Alberto Rodríguez continúa su rehabilitación en un rincón del campo. Luego, se fue para volver con sus zapatillas y, sorpresivamente, unirse a los trabajos de la mayor. Trotó junto a Yotun y Araujo, quienes finalizaron sus sesión antes que el 'Mudo'.

La Selección Peruana adulta fue campeón de Copa América en 1939 y 1975. (Foto: Francisco Neyra / Video: Eduardo Combe)

Ricardo Gareca no salió de su oficina, así que los trabajos quedaron al mando de Néstor Bonillo. Se espera que Renato Tapia se sume al entrenamiento este martes. Nuestro combinado patrio jugará ante Costa Rica (miércoles 5 de junio) y Colombia (domingo 9) en los amistosos previos a la Copa América. Perú viajará hacia Porto Alegre el 12.

Finalmente, la Selección Peruana Sub 23 debutará en Lima 2019 el lunes 29 de julio contra Uruguay, a las 8:30 pm. en San Marcos. La femenina, que participará con el plantel adulto, comenzará sus trabajos esta noche. Su primer partido será el 28 de julio ante Argentina en el mismo estadio y hora que la masculina.