Selección Peruana Femenina: una noche histórica, pero con cosas aún por mejorar

Si tenemos que describir al fútbol femenino peruano en una palabra es soledad. Soledad en sus partidos casi fantasma sin público. Soledad en sus entrenamientos. Soledad en el apoyo de todos. En el debut de la Selección Peruana por los Juegos Panamericanos hubo un cambio en esta definición. Cuando las chicas salieron a calentar, las tribunas estaban pobladas de hinchas que las alentaron. Ni ellas mismas esperaban - ni están acostumbras - algo así.

Miles de hinchas hicieron historia al asistir al estadio de la Universidad San Marcos. Nunca antes, y no sabemos si después, la bicolor femenina jugó con tanta gente como local en sus 21 años de historia. Tampoco habían cantado nuestro himno nacional con tantas voces acompañándolas. Al fin se inició la conexión entre las futbolistas y el público, quienes con cantos, pancartas y hasta selfies demostraron su apoyo.

Ni los dos rápidos goles de Mariana Larroquette (06' y 09') o el fuerte frío apagaron el aliento hacia las dirigidas por Doriva Bueno. Eso no oculta que los nervios e imprecisiones de la bicolor se notaron desde el inicio del encuentro. Un mal pase largo por la banda izquierda al inicio del partido fue un aviso de lo que veríamos en el campo de la Universidad más antigua de América.



Anoche, Perú empezó con un marcado 4-4-2. La sacrificada Sánchez en el arco. Vásquez de lateral derecha y Scarleth Flores, izquierda. Pizango y Comeseña eran las defensas centrales. Novoa, Arévalo, Emily Flores y López en la volante. La experimentada y capitana Miryam Tristán delantera y más, muchísimo más quizás, arriba, Pierina Núñez.



Las chicas quizás sintieron, para la gran mayoría, el impacto de jugar su primer partido con tanta gente, quizás fue que Argentina es un rival con varios cuerpos de ventaja ante la bicolor o aún hay cosas que mejorar en los trabajos. El concierto de malos pases y la pobre definición de cara al arco fue lo primero que resaltó en Perú. Aún así, lo que más resaltó fue que nuestras futbolistas nunca se rindieron y pusieron todo el corazón y fuerza en cada jugada balón que pelearon.

La noche fue de la mundialista argentina Mariana Larroquette. A los seis minutos, marcó el primer tras un golpe de cabeza, ganándole la marca a Comesaña. Solo tres minutos después, remató de afuera del área por derecha, Yael Oviedo hizo la 'finta' y el balón entró al arco. Maryory Sánchez, arquera peruana, no se movió. Finalmente, al 88', Vásquez sale mal, le regala la pelota y la atacante che no perdonó. Argentina goleó 3-0, pero no pudo detener la fiesta en las nutridas gradas.

Muchos hinchas maquillaron que "era su primer partido juntas", quizás por su poco conocimiento del balompié femenil. Este grupo ya ha jugado hasta cinco amistosos, ni hablar cuántas veces se cruzaron antes. Esto puede cambiar a partir del 28 de julio de 2019, la noche en que nuestro fútbol de mujeres empezó una nueva historia. Quizás no con un buen resultado, pero sí con el apoyo e interés de todos hacia ellas. Que no se apague esta conexión.

