Con la fe intacta: Jean Deza no descarta la posibilidad de volver a la Selección Peruana

Ricardo Gareca dio a conocer la lista preliminar de los 40 convocados para la Selección Peruana. Uno de los ausentes fue Jean Deza , quien hace 5 años destacó con la ‘bicolor’ y jugó ante el combinado de Inglaterra en Wenbley. ¿Qué dijo Deza al respecto?

El volante peruano de UTC admitió que, si bien en esta lista no estuvo incluido, espera volver a ser llamado por el ‘Tigre’. “No me genera nada, estoy feliz por los que están. El profesor Gareca no solo ve el momento, sino un trabajo de años. No pienso en la Selección pero tampoco la descarto. Las oportunidades llegarán por sí solas”, afirmó a GOLPERU.

Asimismo, destacó el buen momento que atraviesa con el cuadro cajamarquino y la confianza que recibe de parte del comando técnico. “En lo personal, vengo 11 fechas jugando. Estoy teniendo ritmo y lo más importante es darle alegría a la hinchada de UTC. Estoy muy agradecido con Franco Navarro, es una persona muy bella, llega mucho al jugador", sostuvo.

► Sorpresa en Cumaná: UTC le ganó 2-0 a Ayacucho FC y trepó en la tabla de posiciones [VIDEO]

Respecto a su carrera profesional, confesó que está a tiempo de apuntar al extranjero, pues “tengo una buena edad para regresar al exterior, me fui joven a Europa y no lo aproveché. Ahora Dios me está dando una oportunidad y hay que agradecer”.

UTC será visita ante Unión Comercio, en su próximo partido por el Torneo Apertura. El plantel de Franco Navarro se ubica sexto en la Tabla de Posiciones y han mantenido su regularidad a lo largo del campeonato.

Hugo Sotil: "Tuve que escaparme de FC Barcelona para jugar con mi Selección en la Copa América". (Video: Jesús Mestas)

► Selección Peruana: los 'fijos' de Ricardo Gareca que ya no son tan fijos de cara a la Copa América 2019



► Alianza Lima: hoy se define al nuevo entrenador entre estos 3 candidatos



► Uno más de la 'U': Anthony Osorio es la gran sorpresa en la convocatoria para el cuarto microciclo de la Sub 22



► Paolo Guerrero: Inter de Porto Alegre y su preocupación tras convocatoria del 'Depredador'



► Selección Peruana: se cumplen 60 años de nuestra goleada a Inglaterra, los inventores del fútbol