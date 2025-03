Aprovechando el reconocimiento del IPD al plantel de Alianza Lima tras el subcampeonato femenino en el Sudamericano de Vóley, su presidente Federico Tong tomó la palabra para hablar de uno de los temas que más preocupa actualmente a la selección peruana de fútbol: el estado de la cancha del estadio Nacional a una semana del partido ante Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas, a disputarse el 20 de marzo. Según palabra de Óscar Ibáñez, entrenador de la bicolor en su última conferencia de prensa el pasado lunes, no contempla otra opción que no sea jugar en el coloso de la calle José Díaz.

“Efectivamente no podemos tapar el sol con un dedo, la cancha no está espectacular ni en los altos estándares, pero la empresa proveedora del cuidado del césped, que es una empresa privada, está trabajando con tecnología de punta para llegar a las mejores condiciones al partido (entre Perú y Bolivia)”, declaró en principio Federico Tong, presidente del IDP, a los medios de comunicación.

“Estamos trabajando a la par con uno de los clubes de la Champions League, para poder usar la experiencia que tiene como equipo en el uso y mantenimiento de un estadio, pero lo más importante, que es la recuperación del campo en plazos y tiempos más cortos”, agregó Tong.

A su vez, destacó la cantidad de partidos y toda la coordinación logístico que se hizo en el último tiempo para no sobrecargar el estado del césped del primer escenario deportivo del país. “Tenemos una directiva que nos ha permitido cancelar dos conciertos que iban a chocar con el estado del campo. Además, le hemos dado solo el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, así como el Sport Boys vs. Universitario, y ahora viene el partido con Bolivia”, apuntó.

Por otro lado, anunció que existe un plan para relanzar el estadio Nacional. “¿En qué consiste? Vamos a relanzar el estadio Nacional. No se han recibido recursos desde 2011, cuando se inauguró. Cuando llegaron los Panamericanos de Lima 2019 se planearon muchas cosas que no se concretaron, y pasó lo mismo con el mundial sub 17. Estamos trabajando en un plan de inversión, la primera en noviembre de este año con la inauguración de los Juegos Bolivarianos que se van a hacer en el Nacional, y la parte más compleja el próximo año que la vamos a terminar con el inicio de los Juegos Panamericanos”, agregó.

Finalmente, Tong aseveró que no solo se están centrando en el estadio Nacional. “En el caso del estadio Miguel Grau de Piura, estamos en proceso de licitación. Vamos a poner un Polideportivo ahí. Igual el estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho, y también vamos a renovar el convenio en el estadio Inca Garcilaso del Cusco. También estamos considerando dentro de nuestro plan de inversión de este año tres o cuatro estadios más de la Liga 1, como Mansiche (Trujillo) o Melgar (Arequipa) para poder mejorarlos”, cerró.

Bajo el mando del nuevo seleccionador nacional, Óscar Ibáñez, los citados vienen trabajando en las instalaciones de la Videna.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.

TE PUEDE INTERESAR