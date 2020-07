El estratega peruano, Juan Reynoso, ha logrado forjar una destacada carrera en México desde hace varios años. Conoce bien la exigencia de la Liga MX y en esta oportunidad se refirió al paso de Christian Cueva por Pachuca.

“Me tocó verlo, pero lamentablemente Christian llegó tarde y acá en el fútbol mexicano te pasa factura si no haces pretemporada, es una verdad absoluta desde mi época de jugador. Si llegas al inicio de la liga y no estás en la semana de la pretemporada, te cuesta mucho entrar en ritmo porque es una liga muy física y de automatismos”, señaló Juan Reynoso al respecto en una entrevista con RPP.

“Contra nosotros jugó contra la Sub20 de Puebla y lo hizo bastante bien. Poco a poco lo fueron involucrando y por la fecha 10 se acabó la Liga MX, y él no pudo corroborar todo lo que esperábamos de él. Conversé con él un par de veces, para su mala suerte se da el tema de la pandemia y no pudo tener mas minutos. Las pocas veces que entró, creo que le hizo bien, pero le pasó factura el no haber hecho pretemporada”, continuó.

Cabe precisar que el jugador de la ‘Bicolor’ se encuentra actualmente sin equipo y hace algunas semanas llegó a Perú. Por lo que la Federación Peruana de Fútbol está viendo la manera de que pronto inicie sus entrenamientos de forma presencial en La Videna, pensando siempre en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

