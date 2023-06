“Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dicen sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me van a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien”, fueron las declaraciones de Guerrero tras la consulta sobre su convocatoria. En más de una ocasión se comentó que en una selección deben jugar siempre los mejores. Sin importar la edad, trayectoria o equipo donde esté jugando en la actualidad. Y así como creemos que en los últimos tiempos Paolo estaba más pendiente de su recuperación y no estaba en nivel para estar, incluso, en el Repechaje ante Australia (como sugirieron algunos), hoy podemos decir que es un futbolista convocable por lo que viene haciendo en Racing Club.

El problema radica en sus declaraciones. Tal vez no era el lugar ni momento para decir lo que tal vez sea una triste verdad. Porque muchos piden ver caras nuevas en la selección, pero la actualidad nos dice que no hay futbolistas que realmente estén listos para agarrar el fierro caliente, poner el pecho y asumir la responsabilidad de jugar unas Eliminatorias. Cada vez son menos los futbolistas que tenemos en el exterior y ni qué decir de los que están en ligas Premium del mundo, donde apenas tenemos a Renato Tapia y Alexander Callens en España y pronto a Gianluca Lapadula en la Serie A.

Para nadie es un secreto que nuestra Liga 1 es una de las más pobres del continente. Y eso se ratifica cada vez que participamos en torneos internacionales donde, salvo algunos casos muy excepcionales, en su mayor parte hacemos el ridículo o batimos records negativos. Sí se debe valorar a los futbolistas que marcar una diferencia a nivel local. Por ejemplo, a Bryan Reyna no le pasó la responsabilidad de pasar de un humilde Cantolao al bicampeón Alianza Lima. Por eso es uno de los pocos jóvenes que están en la lista de Juan Reynoso para estos amistosos en Asia.

Igual lo que dijo Paolo Guerrero, personalmente, no debió exponerlo públicamente. Porque justamente muchos de sus compañeros a los que seguramente ya abrazó en su reencuentro, están jugando en la poco competitiva liga local. Aunque hay que dejar en claro que muchos decidieron que así sea, como Yoshimar Yotún, Carlos Zambrano y el mismo Christian Cueva. Opciones para seguir jugando en el extranjero han tenido, pero optaron por regresar a casa para tener continuidad o simplemente para cumplir sueños, como públicamente lo dijo el ‘León’ en más de una ocasión.

Creo que nadie puede discutir lo hecho por Paolo Guerrero en la selección peruana. Si uno tiene que armar un once histórico, la gran mayoría seguramente pondrá a ‘PG9′. Eso sí, como capitán, jerarquía y ascendencia en este grupo de jugadores, debe saber diferenciar lo que es ser sincero y lo que es ser prudente. Más en un momento donde el clima precisamente no es el mejor y donde la cabeza debe dar el ejemplo y hacer remar a todos hacia adelante. Sus declaraciones solo generan más polémica y que más se hable de eso que de fútbol en sí. Es momento de estar más unidos que nunca. Veremos.

