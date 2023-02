Mientras define su futuro: Ecuador lo tiene en la mira para que sea su DT en las Eliminatorias, Ricardo Gareca se encuentra en su natal Argentina, donde brindó una reciente entrevista para hablar de distintos temas, entre ellos, el paso de Carlos Zambrano por Boca Juniors. A finales del 2022, el ‘León’ no salió de la mejor manera del club y el ‘Tigre’ explicó por qué de lo sucedido, después de haberlo dirigido en la Selección Peruana.

Para el entrenador argentino, más allá de las condiciones futbolísticas, importa mucho la inteligencia cuando eres jugador ‘Xeneize’ y ese detalle le pasó factura al zaguero nacional, que se fue por la puerta falsa de Boca luego de un entredicho con el entrenador Hugo Ibarra.

“Zambrano tiene todas las condiciones. Después, jugar en Boca se requiere de una inteligencia. Aparte de las condiciones futbolísticas, tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar, sino en un equipo grande. Incluso, a veces es más importante la inteligencia que las cualidades deportivas”, comenzó diciendo el extécnico de la Selección Peruana a ESPN.

“El futbolista necesita decidir y eso es difícil dentro del campo de juego. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse. Si entra en un conflicto debe saber en qué momento parar, futbolísticamente debe tener una personalidad importante”, agregó.

“Zambrano la tiene (inteligencia), no es que no la tenga. Esto es un tema que hablé con él cuando era técnico de la selección (Perú). Le remarqué esto porque era muy temperamental. Solo una vez no lo vi frenar en toda su carrera cuando tuvo problema con Chilavert”, sentenció el ‘Tigre’.

Se acerca a Ecuador

Tras la salida de Gustavo Alfaro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) empezó a analizar diferentes opciones, con el objetivo de sumar a un nuevo director técnico que lidere el proyecto deportivo de la ‘Tri’. Ante ello, surgió la posibilidad de contratar a Ricardo Gareca, quien se encuentra actualmente sin equipo tras su salida de la selección peruana. Eso sí, en una reciente entrevista, el estratega argentino confirmó las negociaciones y señaló que existe “predisposición” de ambas partes.

“Estoy abierto a lo que sea, con Ecuador estamos hablando. Me gustó el equipo y el trabajo que hizo Alfaro. Estamos charlando, ellos están hablando con el abogado que maneja la cuestión personal mía”, fueron las palabras del ‘Tigre’.





