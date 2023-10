Los números de la Selección Peruana en el actual proceso clasificatorio deja mucho que desear. De cuatro partidos disputados, la ‘Bicolor’ registra tres derrotas y un empate, acumulando un solo punto y ubicándose en la penúltima posición de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ante ello, las críticas, específicamente a Juan Reynoso, no tardaron en aparecer, exigiendo una rápida solución al delicado momento que atraviesa el equipo patrio. Eso sí, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no tardaron en pronunciarse y lo hicieron por medio de su presidente, Agustín Lozano, quien mostró su total respaldo al ‘Ajedrecista’.

Por si fuera poco, el tenso ambiente en el combinado empeoró con las últimas declaraciones del DT nacional, tras la caída por 2-0 ante Argentina. Como se recuerda, el ‘Cabezón’ sorprendió a los medios de comunicación al asegurar que Bryan Reyna y Joao Grimaldo, jugadores que disputan la Liga 1 Betsson y tuvieron minutos ante la ‘Albiceleste’, no están aptos para sostener 60 minutos. Esta declaración no cayó nada bien en diferentes sectores de la prensa e incluso a personalidades del balompié nacional como Julio César Uribe y Ricardo Gareca. Este último hizo noticia al no compartir la postura de su colega y aseguró que los “peruanos están a la altura de las mejores ligas”.

Un día después, Agustín Lozano utilizó sus redes sociales para respaldar el trabajo de Juan Reynoso en la Selección Peruana. “Los objetivos más grandes son los que cuestan más trabajo. Y Juan Reynoso es, justamente, sinónimo de trabajo. Hoy nos toca pasar por días de sabor amargo, de escuchar y leer críticas que en algunos casos no tienen la intención de edificar; por el contrario, se dan con el ánimo de dividir a los peruanos”, señaló.

Del mismo modo, el presidente de la FPF elogió al grupo de trabajo del ‘Ajedrecista’ y lanzó un fuerte mensaje contra sus críticos: “Creo firmemente en la Selección Peruana y en el esfuerzo que el comando técnico y los jugadores realizan en cada partido. Y también soy hombre de fútbol de toda la vida, en todo tipo de competiciones y por eso veo que tenemos capacidad de sobreponernos”.

“Contamos con jugadores de gran talento y la garantía de que el grupo de trabajo de Juan Reynoso labora sin desmayo -a diferencia de otros-, pensando en el bien común de la selección y de toda la Federación; sin intereses superficiales que otros muestran y que alcanzan a confundir a la opinión pública, pero no a quienes conocemos desde dentro la verdad de las cosas”, añadió.

Finalmente, aseguró la continuidad de Juan Reynoso al mando de la ‘Bicolor’ y señaló que continuarán trabajando en conjunto para lograr la clasificación al próximo Mundial. “Depositamos en nuestro comando técnico toda la fe de llevar a lo más alto a nuestros colores y en la FPF ofreceremos soporte a cada requerimiento y gestión que se deba realizar para bienestar de nuestras selecciones. Desde mi posición como presidente de la FPF, no pierdo la perspectiva de mirar con fe y optimismo el gran objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026″, sentenció.

La publicación de Agustín Lozano en redes sociales. (Captura: Instagram)

Ricardo Gareca no compartió la postura de Juan Reynoso

Ricardo Gareca, extécnico del equipo incaico, regresó a nuestro país en estos últimos días, luego de ser invitado al primer festival de recursos humanos de Latinoamérica llamado ‘People Day by Buk’ para brindar una conferencia. Pese a ello, el entrenador argentino se tomó el tiempo de responder algunas consultas de los medios de comunicación, los cuales se relacionaban al presente de la ‘Blanquirroja’.

Así pues, el ‘Tigre’ no dudó ni un solo segundo y aseguró que el jugador peruano posee un gran nivel, postura totalmente diferente a la de Juan Reynoso. “Lo importante es que pensamos de nosotros mismos. ¿Los peruanos no corren? Mentira, los peruanos corren. Teníamos chequeada la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas”, aseveró.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido para todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –las Eliminatorias Sudamericanas no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





