La Selección Peruana no pasa por su mejor momento en las Eliminatorias 2026 y la tabla de posiciones habla por sí sola: luego de las cuatro primeras jornadas, suma un punto y, lo que es peor aún, ni siquiera ha podido anotar un solo gol. Bajo este panorama, Julio César Uribe, exseleccionado y entrenador nacional, analizó el presente de la ‘Blanquirroja’ y opinó sobre las recientes declaraciones de Juan Reynoso, en donde expuso públicamente las carencias de los jugadores de la Liga 1 Betsson.

En diálogo con Ovación, el ‘Diamante’ se refirió a las decisiones del ‘Ajedrecista’ y a las dificultades que está teniendo para encontrar la mejor versión de su equipo, que hasta el momento no ha podido rematar a la portería rival, una estadística cruda y dura que desnuda las falencias de sus planteamientos en estos cuatro primeros partidos.

“Todos los técnicos sabemos que existe esa dificultad y seguramente se trabajará para resolverlo. De repente uno tiene que mejorar en algunas decisiones para elegir mejor y tratar de resolver los problemas de conceptos y de toma de decisiones a los profesionales que tienen el privilegio de defender a nuestra selección”, sostuvo.

Por otro lado, el exdelantero de la Selección Peruana –donde anotó 9 goles en 39 encuentros, además de disputar el Mundial España 1982– hizo hincapié en el tema conductual, algo que considera fundamental para que el plantel funcione en el campo de juego. “Lo correcto es que todos estén alineados, primero en el concepto y en el tema conductual también, se pueden equivocar pero hay que corregir (...) Nosotros tenemos interpretaciones débiles y por eso siempre nos faltan aspectos que se deben manejar mejor con gente preparada, con gente que tenga cualidades de líder y que tenga autoridad moral para generar una equidad que no existe ni en el fútbol ni en la vida”, aseguró.

Asimismo, habló sobre la designación de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana: “Si ha sido distinguido con la nominación, obviamente es porque es un técnico calificado y ha sido un impecable profesional y eso siempre tenemos que reconocerlo, pero eso tampoco te garantiza que los resultados sean los que quisieras alcanzar. Hay muchas cosas que hay que alinear pero en la época que nos correspondió, éramos 5 en el comando, ahora son 19. Uno el fútbol lo ha vivido, lo ha desarrollado, lo ha dirigido y me sorprende que con tantas herramientas hoy no se encuentre nuestra selección en el lugar que debería encontrarse”.

Finalmente, Julio César Uribe, quien estuvo al mando de la ‘Bicolor’ en dos etapas (2000-2002 y 2007), criticó las declaraciones del ‘Ajedrecista’ sobre los jugadores de la Liga 1 Betsson durante la conferencia de prensa tras la derrota ante Argentina. Aquel día, Reynoso explicó las suplencias de Joao Grimaldo y Bryan Reyna argumentando que no estaban para jugar más de 60 minutos al más alto nivel, debido a la formación que habían tenido. También citó el partido que hizo Franco Zanelatto, quien fue sustituido en el segundo tiempo.

“Son códigos que uno debe manejar internamente y no exponer su capital humano porque entras en un contrasentido al mencionar a dos jugadores y Yotún ha jugado todo el partido y juega en la liga, y Polo ha jugado el partido y juega en la liga. Tienes que darle valor a los jugadores emergentes, no puedes a uno darle un valor y quitárselos a otros, es un error de liderazgo. Hay que generar más respeto porque el respeto genera valor. Nosotros tenemos muchas deficiencias todavía para poder ser lo que podríamos ser, la disciplina no se negocia y aquí negociamos la disciplina. No se puede pedir lo que no se ha dado y eso es formación”, puntualizó.

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido para todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –las Eliminatorias Sudamericanas no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





