A pesar de que la Liga 1 sigue disputándose, es inevitable darse un espacio para pensar en lo que se viene para la Selección Peruana en los próximos días. Si bien, el panorama se ve desfavorable para la ‘Bicolor’, un nuevo proceso al mando de Óscar Ibáñez ilusiona por la opción de volver a encontrar ese fútbol agresivo que se complemente con el presente actual de dos delanteros que militan en el torneo local y con actualidades similares que se perfilan como los goleadores del ‘equipo de todos’. Pero con la posible ausencia de Paolo Guerrero, aparece en su lugar Álex Valera que quiere volver a confiar en el inicio de este nuevo ciclo.

Con un gol ya marcado en lo que va de la Liga 1 2025, el delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera se ilusiona nuevamente cuando se habla de la Selección Peruana. Siendo uno de los habituales convocados e incluso teniendo partidos como titular, sigue trabajando con el fin de convencer al nuevo entrenador Óscar Ibáñez para este nuevo proceso.

Si bien, no ha habido aún una conversación directa, confía en que el ex futbolista y campeón con la ‘U’ cuenta con la ventaja de conocer a casi toda la base que conforma el plantel nacional, sabiendo cómo se trabaja con cada uno de ellos, ya que Ibáñez estuvo presente en el camino rumbo a Rusia 2018.

“Para mí es un gran técnico, yo creo que va a hacer las cosas bien, ya conoce el grupo, conoce a todos los jugadores, ha estado con el profe Gareca, sabe cómo piensa, sabe cómo hacía los trabajos y cómo piensa el grupo. Así que yo creo que va a ser un gran líder y hará las cosas bien. Aún no he tenido la posibilidad de conversar con él, pero yo sé que va a hacer las cosas bien y va a ayudar mucho al grupo para lo que venga”, comentó en una entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Darinka Zumaeta.

Hace algunas semanas atrás, un golpe directo a la nostalgia fue el que dio el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, al brindar unas declaraciones en las que mencionó que no volvería a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Lo que marcaba el fin de un ciclo para el ‘depredador’ pero que a su vez podría significar el inicio del camino de otro futbolista que quiere convertirse en el nuevo héroe de todos.

Ese es el caso de Álex Valera, quien no solo busca replicar lo que hace con la ‘U’ en Videna, sino también expresó su admiración por la carrera de Guerrero, respaldando su decisión pero visualizando un último cierre junto al capitán por muchos años del ‘equipo de todos’. Así lo comentó en la conversación que mantuvo con la periodista Darinka Zumaeta.

“Encontrar un nueve como él en este tiempo va a ser muy complicado, él ha dejado todo, ha dejado muchas cosas en la Selección, ha marcado mucho la diferencia, ha dejado la valla muy alta y yo creo que va a ser difícil poder encontrar un jugador con su jerarquía que él ha tenido, un jugador de mucha experiencia, de mucha trayectoria y sobre todo de mucho éxito”, inició comentando sobre el ‘Depredador’.

Sin embargo, mencionó que a pesar de esa decisión inicial, Paolo podría tener un tiempo más con la ‘blanquirroja’: “Cuando el jugador todavía tiene esas ganas de seguir jugando y tiene ese pensamiento de querer dar todo, yo creo que todavía tiene para más. Yo creo que depende de cada jugador, uno se da cuenta cuando ya es el momento y si Paolo siente que aún no es el momento, yo creo que es porque su cuerpo todavía le puede dar un poco más”.

Desde el fútbol playa, para pasar por Liga 2 y luego al fútbol profesional, tuvieron que pasar menos de 10 años en la vida de Álex Valera, quien a pesar de no haber llevado una carrera como otros futbolistas que fueron formados desde etapas infantiles, su constancia lo llevó a que con la cuota goleadora que mostró en su primer año en la Liga 1 se metiera en el radar de los equipo grandes.

Y es que antes de que empezara su historia con Universitario de Deportes, recibió ofertas de otros clubes como Deportivo Municipal, e incluso también del ahora su ‘compadre’, Alianza Lima, pero las conversaciones no pasaron a más ni hubo un “pre-contrato” como se habló mucho en su momento. Finalmente optó por vestir la ‘crema’ por una razón en específico, que tiene que ver con ser convocado a la Selección.

“Toda la vida me he caracterizado con la U. Muy aparte de eso, ellos jugaban un torneo internacional. Entonces el otro equipo me podría pagar más, pero la experiencia no te la iba a dar y yo lo que necesitaba en ese momento era experiencia. Necesitaba tener ese roce internacional porque yo quería estar en la Selección. Yo opté por irme a Universitario y hoy por hoy creo que decidí lo mejor para mi vida”, concluyó.





