Desde VIDENA, la Selección Peruana sigue con sus entrenamientos de preparación para los amistosos ante Paraguay (7 de junio) y El Salvador (14 de junio) en la previa de la Copa América 2024. Los convocados se van sumando poco a poco, pero este lunes llamó la atención la ausencia de un integrante de la lista: Alex Valera. Para aclarar cualquier tipo de dudas, Jorge Fossati tomó la palabra y explicó cuáles son las razones por las que quedó desafectado de la nómina.

“Comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, en este periodo, Alex Valera. Acá no hay tema de indisciplina y nada raro. Simplemente el futbolista tiene una persona. No está en condiciones para rendir al máximo como el mismo quiere. Por esa razón, hemos hablado con él y hemos tomado esta decisión. Tenemos que ver siempre lo mejor para el grupo”, dijo.

“Insisto, son temas personales que yo conozco. Es alguien que no conozco desde ahora y los problemas no son recientes. Sé que van a empezar las especulaciones, pero no hizo nada para que se le pueda cerrar la puerta de la Selección. En este momento no está, pero no quiere decir que en el futuro no pueda ser convocado sin ningún tipo de problema porque no tiene nada que lo saque del grupo”, agregó. Asimismo, aclaró que no tendrá un reemplazo en la lista.

Alex Valera jugó la Copa América 2021 con la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

El delantero de Universitario de Deportes fue convocado luego de ganar el Torneo Apertura, en la presente temporada marcó seis goles y disputó 13 partidos en la Liga 1. Por la Copa Libertadores no anotó, pero jugó cinco duelos en la fase de grupos del certamen.

Respecto a su paso en la Selección Peruana, tuvo su primera participación en la Copa América 2021. En el año 2022, participó de los partidos amistosos previos al repechaje para el Mundial Qatar 2022, también jugó en las Eliminatorias. En total, tiene 3 goles con ‘la bicolor’, estos fueron en amistosos contra Paraguay, Jamaica y Panamá.

Fossati habló sobre el resto de convocados

En las últimas horas, el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima mostró problemas de iluminación en su pista de aterrizajes y, por consecuencia, algunos vuelos no pudieron llegar al país. En esta lista de pasajeros se encontraban algunos integrantes de la Selección Peruana como Pedro Gallese, Miguel Araujo y Wilder Cartagena, quienes arribaban desde Estados Unidos. Sobre esta situación, Jorge Fossati contó cómo se ha venido manejando.

“Hay futbolistas que están viajando desde ayer. Luis Abram está en trayecto normal, sí llega hoy. Los que tenían que haber llegado ayer son los que se han atrasado. Son inconvenientes que escapa de nosotros solucionarlo. Estuvo siempre la búsqueda de solucionar. Si todo sale bien, estarán todos en la noche en la concentración”, mencionó el DT.

Jorge Fossati habló sobre el resto de convocados. (Video: Alberto Siccha / Depor)

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 3:00 a.m. del sábado 8 de junio.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV. Asimismo, América TV y ATV lo transmitirán en la señal abierta. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del nuevo reto de la Blanquirroja. Partido imperdible.





