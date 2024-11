El mediocampista Alexander Robertson, quien hasta hace poco formaba parte de la Selección de Australia, podría tener la oportunidad de ser elegible para jugar con la Selección Peruana en el futuro. El jugador, que milita en el Cardiff City de la Championship, ha estado fuera de las convocatorias de Australia, lo que ha generado tensiones entre ambas partes y dejado su futuro internacional en el aire. Según el entrenador australiano, Tony Popovic, “Él necesita tomar una decisión en el futuro. En este momento, no está disponible para representar a Australia. Respetamos su decisión”.

Robertson, en varias ocasiones, dejó claro que su prioridad estaba en su club y no en la selección australiana, especialmente al señalar que quería ayudar a Cardiff City a mejorar su situación en la parte baja de la Championship. “Mi prioridad estaba con mi club, no con la selección australiana”, declaró en su momento; sin embargo, palabras no fueron bien recibidas por los ‘Socceroos’, que comenzaron a marginarlo y, para esta fecha FIFA de noviembre, el jugador no ha recibido ninguna convocatoria.

En un principio, la razón de la exclusión de Robertson de las convocatorias de Australia se relacionó con problemas burocráticos con la FIFA, que aún no lo consideraban elegible para representar oficialmente al equipo; no obstante, su situación quedó aún más complicada, ya que el jugador tiene varias opciones internacionales debido a sus raíces. Además de Australia, el futbolista es elegible para jugar con Perú, Escocia e Inglaterra, aunque inicialmente su prioridad era representar a la selección inglesa.

Pese a su interés en jugar con Inglaterra, Robertson se dio cuenta de que tenía menos posibilidades de ser convocado, lo que lo llevó a optar por representar a Australia, pero con su relación con los ‘Socceroos’ ahora en punto muerto y con escasas probabilidades de ser llamado por Inglaterra, el mediocampista considera a Perú y Escocia como sus principales opciones para su futuro internacional.

La situación de Alexander Robertson sigue siendo incierta, pero su posibilidad de jugar con Perú se ha abierto nuevamente, especialmente si las conversaciones con la selección australiana no se resuelven. Esto dejaría a la Bicolor como una alternativa atractiva para el futbolista, quien podría finalmente representar a su país de origen de su madre.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre la opción de Alexander Robertson?

Hace algunos días, se le preguntó a Juan Carlos Oblitas sobre la posibilidad de que Robertson, jugador británico-australiano de madre peruana, que milita en el Cardiff City de la Segunda División de Inglaterra, pueda ser convocado. Ante esto, el ‘Ciego’ respondió que “no, en este momento no. Ahora, ahí sí yo quiero ser claro: todos los jugadores que están en el exterior no necesariamente son mejores que los que juegan acá. Yo he conocido jugadores de YouTube a montones, cuidado con eso”.

“Nosotros tenemos un departamento de scouting tanto de menores como de mayores y ellos son los que manejan todo este tema. Que no te quepa la menor duda que siempre hay comunicación con esos chicos. Si no vienen o no quieren venir, ese es otro tema. Tampoco nosotros vamos a estar detrás de un muchacho que no ha empezado a jugar y que se niega a venir a la selección”, agregó en Exitosa.





