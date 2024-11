La celebración en Universitario de Deportes continúa tras haber conquistado la Liga 1 Te Apuesto y asegurar un bicampeonato histórico. En medio de los festejos, jugadores se han tomado un momento para reflexionar sobre el arduo trabajo que ha llevado a este éxito nacional. Uno de los protagonistas de esta hazaña, Matías Di Benedetto, ha destacado el papel de la actual administración y, especialmente, de su máximo dirigente, Jean Ferrari, cuya gestión ha brindado a los jugadores la estabilidad y el apoyo necesario para concentrarse en el objetivo. El defensor argentino expresó su admiración y gratitud hacia el exfutbolista y hoy líder de la administración, subrayando que el club ha dado un salto de calidad a nivel deportivo y estructural que será recordado en los años por venir.

En una reciente entrevista con el canal L1 Max, el defensa crema abrió su corazón para hablar sobre la transformación que ha vivido el club. “La verdad yo me saco el sombrero. No sé cómo era antes la situación del club, porque llegué el año cuando la actual administración recién había asumido. Realmente nosotros nunca hemos sufrido nada, nos hemos enfocado en entrenar y jugar. Tenemos todo”, comentó Di Benedetto.

En un momento de la entrevista, el periodista Ricardo Montoya le mencionó al argentino que antes el club era “Vietnam” por el caos que solía imperar. Con un tono reflexivo, Di Benedetto añadió: “Sí me han comentado, el club mejoró un montón. Tenemos nutricionista, proteínas después de entrenar, frutas, desayuno, almuerzo... todo para alimentarte bien. No nos falta nada. Eso es mérito de Jean Ferrari y la dirigencia, de armar un grupo de trabajo muy sólido para que nosotros (los jugadores) podamos rendir de buena manera”.





La fortaleza del Monumental y el camino al título





Universitario ha tenido un rendimiento envidiable en su año centenario. El equipo crema se hizo invencible en el Estadio Monumental, donde no cedió ni un solo punto durante el torneo. La solidez de local fue clave para coronarse en ambos torneos, Apertura y Clausura, y evitar los playoffs que habrían alargado la competencia. Alianza Lima y Sporting Cristal vieron truncadas sus aspiraciones de campeonar gracias a la efectividad y consistencia de la ‘U’.

En esa línea, Di Benedetto no escatimó en expresar su orgullo por este logro y la satisfacción de todo el equipo: “Soy partidario de que con los años lo vamos a valorar muchísimo más. Estamos muy felices porque sabemos que hicimos un gran trabajo, logramos un bicampeonato para un club que no venía de la mejor manera. Haberlo logrado es un sueño. Lo estamos disfrutando un montón porque es una competencia muy difícil. No es nada fácil, hay muchos equipos de altura, hay canchas de un contexto complicado, pero lo hemos sacado adelante”.





Una segunda casa para el ‘Tano’





Matías Di Benedetto llegó a Universitario a inicios de 2023, tras su paso por Central Córdoba en Argentina. Desde el primer día, el ‘Tano’ encontró en la ‘U’ una segunda familia, y hoy se ha convertido en una figura indiscutible en la defensa. La conexión entre el jugador y el club es fuerte, y el mismo Di Benedetto lo expresa de una forma muy personal.

“La ‘U’ se convirtió en mi segunda casa hoy en día. He vivido momentos extraordinarios que años atrás no imaginaba, porque la carrera de un futbolista es difícil y más cuando la venís peleando desde el ascenso. Llegar a un club con grandes objetivos te hace crecer como profesional y persona. He tenido un logro muy importante en lo personal y la gente te lo hace saber en la calle. No puedo dejar de agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico”.

Matías Di Benedetto en Universitario de Deportes. (Foto: Difusión).





