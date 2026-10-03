Perú enfrentará a Canadá en Montreal. (Foto: ITEA Sports)
Perú enfrentará a Canadá en Montreal. (Foto: ITEA Sports)
depor

Perú enfrentará a Canadá en Montreal. (Foto: ITEA Sports)

  • Perú enfrentará a Canadá en Montreal. (Foto: ITEA Sports)
    1 / 12

    Perú enfrentará a Canadá en Montreal. (Foto: ITEA Sports)

  • Diego Romero. (Foto: ITEA Sports)
    2 / 12

    Diego Romero. (Foto: ITEA Sports)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: ITEA)
    4 / 12

    Miguel Araujo. (Foto: ITEA)

  • Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: ITEA)
    6 / 12

    Marcos López. (Foto: ITEA)

  • Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)
    7 / 12

    Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)

  • Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)
    9 / 12

    Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)
    11 / 12

    Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

La enfrentará este sábado 3 de octubre a su similar de , en un nuevo amistoso internacional FIFA. Luego de perder por 4-1 a manos de Estados Unidos y empatar por 1-1 con México, el equipo dirigido por tendrá otra prueba para seguir sacando conclusiones de esta gira de encuentros de preparación. El entrenador brasileño valoró lo hecho hace unos días contra el conjunto azteca, pero es consciente que sus pupilos todavía tienen margen de mejora pensando en el mediano plazo, con miras a las Eliminatorias para el Mundial 2030. En la siguiente galería repasaremos la alineación de la ‘Blanquirroja’ para este duelo en el Saputo Stadium, en Montreal, Canadá.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS