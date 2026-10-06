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Mano Menezes aplicará cambios: la alineación de Perú vs. Colombia para amistoso en Miami
Perú vs. Colombia se enfrentan este martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, en lo que será la última prueba para Mano Menezes durante esta ventana de amistosos FIFA. Después de perder por 4-1 ante Estados Unidos, igualar por 1-1 con México y caer por 2-0 a manos de Canadá, el director técnico brasileño aplicará alguno tendrá un nuevo ensayo para sacar nuevas conclusiones de estos días de trabajo con sus convocados, el más largo desde que asumió el buzo de la ‘Bicolor. Sin Oliver Sonne que fue desafectado del último lunes, el plantel está listo para medirse con los ‘cafeteros’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.