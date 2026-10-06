Mano Menezes alista cambios en su alineación para enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes alista cambios en su alineación para enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)
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Mano Menezes alista cambios en su alineación para enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)

  • Mano Menezes alista cambios en su alineación para enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)
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    Mano Menezes alista cambios en su alineación para enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: ITEA)
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    Pedro Gallese. (Foto: ITEA)

  • Marco Huamán contó cómo vive su regreso a la Selección Peruana. (Foto: FPF)
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    Marco Huamán contó cómo vive su regreso a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

  • Miguel Araujo. (Foto: ITEA)
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    Miguel Araujo. (Foto: ITEA)

  • Renzo Garcés. (Foto: ITEA)
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    Renzo Garcés. (Foto: ITEA)

  • Marcos López. (Foto: ITEA)
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    Marcos López. (Foto: ITEA)

  • Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)
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    Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)

  • André Carrillo. (Foto: Getty Images)
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    André Carrillo. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)
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    Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

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vs. se enfrentan este martes 6 de octubre en el , en lo que será la última prueba para Mano Menezes durante esta ventana de amistosos FIFA. Después de perder por 4-1 ante Estados Unidos, igualar por 1-1 con México y caer por 2-0 a manos de Canadá, el director técnico brasileño aplicará alguno tendrá un nuevo ensayo para sacar nuevas conclusiones de estos días de trabajo con sus convocados, el más largo desde que asumió el buzo de la ‘Bicolor. Sin Oliver Sonne que fue desafectado del último lunes, el plantel está listo para medirse con los ‘cafeteros’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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