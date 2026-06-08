Mano Menezes preparó su mejor formación para enfrentar a España en México. (Foto: L1 MAX)
Mano Menezes preparó su mejor formación para enfrentar a España en México. (Foto: L1 MAX)
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Mano Menezes preparó su mejor formación para enfrentar a España en México. (Foto: L1 MAX)

  • Mano Menezes preparó su mejor formación para enfrentar a España en México. (Foto: L1 MAX)
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    Mano Menezes preparó su mejor formación para enfrentar a España en México. (Foto: L1 MAX)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)
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    Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Getty Images)
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    André Carrillo. (Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: FPF)
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    Erick Noriega. (Foto: FPF)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
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    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

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vs. se enfrentan hoy desde las 8:00 p.m. (horario peruano), en un nuevo correspondiente a la fecha FIFA de junio. Tras el triunfo conseguido frente a Haití, el equipo dirigido por Mano Menezes afrontará una exigente prueba ante una de las selecciones más poderosas del mundo. Luego de varios días de preparación, el estratega brasileño ya tendría definido el once titular que buscará dar el golpe en el estadio que albergará este compromiso. El principal objetivo de este encuentro será seguir consolidando la idea de juego de la ‘Bicolor’ y evaluar el rendimiento de los futbolistas ante un rival de máxima exigencia. Recordemos que, antes de este duelo, Perú cayó ante Senegal (2-0), empató con Honduras (2-2) y derrotó a Haití (2-1), por lo que buscará cerrar la fecha FIFA con una actuación destacada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la selección peruana para enfrentar a España.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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