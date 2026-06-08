Perú vs. España se enfrentan hoy desde las 8:00 p.m. (horario peruano), en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de junio. Tras el triunfo conseguido frente a Haití, el equipo dirigido por Mano Menezes afrontará una exigente prueba ante una de las selecciones más poderosas del mundo. Luego de varios días de preparación, el estratega brasileño ya tendría definido el once titular que buscará dar el golpe en el estadio que albergará este compromiso. El principal objetivo de este encuentro será seguir consolidando la idea de juego de la ‘Bicolor’ y evaluar el rendimiento de los futbolistas ante un rival de máxima exigencia. Recordemos que, antes de este duelo, Perú cayó ante Senegal (2-0), empató con Honduras (2-2) y derrotó a Haití (2-1), por lo que buscará cerrar la fecha FIFA con una actuación destacada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la selección peruana para enfrentar a España.