Mano Menezes afrontará su quinto partido al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes afrontará su quinto partido al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
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Mano Menezes afrontará su quinto partido al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

  • Mano Menezes afrontará su quinto partido al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
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    Mano Menezes afrontará su quinto partido al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)
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    Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Piero Magallanes. (Foto: ITEA)
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    Piero Magallanes. (Foto: ITEA)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
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    Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA Sports)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA Sports)

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vs. se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA, pactado para hoy sábado 26 de septiembre desde las 3:00 p.m. en el de Orlando (Florida, Estados Unidos). Este será la quinta prueba para Mano Menezes desde que asumió la dirección técnica de la ‘Blanquirroja’, con el agregado especial de que tendrá una larga convivencia con su plantel, para poco a poco seguir consolidando el grupo que lo sostendrá durante el próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. El entrenador brasileño alista una formación de 4-2-3-1 con algunas novedades en ofensiva, con la finalidad de ver a aquellos nombres que podrían serle de mucha utilidad en los partidos oficiales. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’ frente al conjunto norteamericano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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