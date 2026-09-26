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Los elegidos por Mano Menezes: la alineación de Perú vs. Estados Unidos en Orlando
Perú vs. Estados Unidos se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA, pactado para hoy sábado 26 de septiembre desde las 3:00 p.m. en el Inter.co Stadium de Orlando (Florida, Estados Unidos). Este será la quinta prueba para Mano Menezes desde que asumió la dirección técnica de la ‘Blanquirroja’, con el agregado especial de que tendrá una larga convivencia con su plantel, para poco a poco seguir consolidando el grupo que lo sostendrá durante el próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. El entrenador brasileño alista una formación de 4-2-3-1 con algunas novedades en ofensiva, con la finalidad de ver a aquellos nombres que podrían serle de mucha utilidad en los partidos oficiales. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’ frente al conjunto norteamericano.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.