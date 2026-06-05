Perú enfrentará a Haití en Miami. (Foto: Getty Images)
Perú enfrentará a Haití en Miami. (Foto: Getty Images)
depor

Perú enfrentará a Haití en Miami. (Foto: Getty Images)

  • Perú enfrentará a Haití en Miami. (Foto: Getty Images)
    1 / 12

    Perú enfrentará a Haití en Miami. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
    4 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
    6 / 12

    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Getty Images)
    7 / 12

    André Carrillo. (Getty Images)

  • Erick Noriega es seguido por equipos de España e Inglaterra. (Foto: FPF)
    8 / 12

    Erick Noriega es seguido por equipos de España e Inglaterra. (Foto: FPF)

  • Jairo Concha. (Foto: Getty Images)
    9 / 12

    Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
    11 / 12

    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)
    12 / 12

    Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

vs. se enfrentan hoy desde las 7:00 p.m. (horario peruano), en un nuevo con Mano Menezes a la cabeza. Después de varios días de entrenamiento en Miami, el entrenador brasileño definió la oncena titular que parará esta noche en el NU Stadium. El principal objetivo de este amistoso es darle rodaje al plantel de la ‘Blanquirroja’ y ver qué piezas van engranando cada vez mejor en lo que quiere buscar el experimentado técnico, tanto en el sistema que propondrá como en los requerimientos individuales a cada uno de sus futbolistas. Recordemos que antes de este encuentro, la ‘Bicolor’ perdió frente a Senegal (2-0) y empató con Honduras (2-2), por lo que Mano Menezes irá por su primera victoria desde que asumió el banquillo. Ojo, luego de este choque con los caribeños, enfrentaremos a España en Puebla, México. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación para el duelo frente a Haití.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS