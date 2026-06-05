Perú vs. Haití se enfrentan hoy desde las 7:00 p.m. (horario peruano), en un nuevo amistoso internacional con Mano Menezes a la cabeza. Después de varios días de entrenamiento en Miami, el entrenador brasileño definió la oncena titular que parará esta noche en el NU Stadium. El principal objetivo de este amistoso es darle rodaje al plantel de la ‘Blanquirroja’ y ver qué piezas van engranando cada vez mejor en lo que quiere buscar el experimentado técnico, tanto en el sistema que propondrá como en los requerimientos individuales a cada uno de sus futbolistas. Recordemos que antes de este encuentro, la ‘Bicolor’ perdió frente a Senegal (2-0) y empató con Honduras (2-2), por lo que Mano Menezes irá por su primera victoria desde que asumió el banquillo. Ojo, luego de este choque con los caribeños, enfrentaremos a España en Puebla, México. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación para el duelo frente a Haití.