Mano Menezes dirigirá su segundo partido con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes dirigirá su segundo partido con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
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Mano Menezes dirigirá su segundo partido con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

  • Mano Menezes dirigirá su segundo partido con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
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    Mano Menezes dirigirá su segundo partido con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)
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    Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
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    Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)

  • Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)
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    Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

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dirigirá su segundo partido como director técnico de la , esperando tener un resultado diferente al 2-0 sufrido a manos de Senegal en el Stade de France. Esta vez el rival será , que en el papel cuenta con menos pergaminos que la mencionada selección africana. Así pues, manteniendo el 4-3-3 como base, el estratega brasileño aplicará algunas variantes en su formación titular, para este encuentro que se disputará en el Estadio La Cartuja (Sevilla, España). En la siguiente galería repasaremos la posible formación de la ‘Bicolor’ para hacerle frente al conjunto centroamericano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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