Mano Menezes debutará con Perú frente a Senegal. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes debutará con Perú frente a Senegal. (Foto: Getty Images)
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Mano Menezes debutará con Perú frente a Senegal. (Foto: Getty Images)

  • Mano Menezes debutará con Perú frente a Senegal. (Foto: Getty Images)
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    Mano Menezes debutará con Perú frente a Senegal. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: ITEA Sports)
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    Oliver Sonne. (Foto: ITEA Sports)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Alfonso Barco. (Foto: Rijeka)
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    Alfonso Barco. (Foto: Rijeka)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Foto: Getty Images)
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    André Carrillo. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
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    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

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La marcará un nuevo inicio con en el banquillo, buscando sentar las bases para lo que será el proceso buscando la clasificación al Mundial del 2030. , el rival elegido para esta tarde en el mítico Stade se France, será una dura prueba para la ‘Bicolor’: clasificó a la Copa del Mundo de este año, está 12 en el ranking FIFA y recientemente, pese a que el título está en disputa en el TAS, levantó la Copa Africana de Naciones al vencer por 1-0 –en cancha– a Marruecos. Menezes armó una convocatoria con una mixtura de juventud y experiencia, por lo que se esperan varios debuts en territorio parisino. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’.

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