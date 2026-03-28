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¡Mano Menezes sale con equipo inédito! La alineación de Perú vs. Senegal en amistoso internacional
La Selección Peruana marcará un nuevo inicio con Mano Menezes en el banquillo, buscando sentar las bases para lo que será el proceso buscando la clasificación al Mundial del 2030. Senegal, el rival elegido para esta tarde en el mítico Stade se France, será una dura prueba para la ‘Bicolor’: clasificó a la Copa del Mundo de este año, está 12 en el ranking FIFA y recientemente, pese a que el título está en disputa en el TAS, levantó la Copa Africana de Naciones al vencer por 1-0 –en cancha– a Marruecos. Menezes armó una convocatoria con una mixtura de juventud y experiencia, por lo que se esperan varios debuts en territorio parisino. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de la ‘Blanquirroja’.