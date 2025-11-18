Perú y Chile se enfrentan en amistoso internacional FIFA. (Foto: La Bicolor / Getty Images)
  • Perú y Chile se enfrentan en amistoso internacional FIFA. (Foto: La Bicolor / Getty Images)
  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
  • Fabio Gruber. (Foto: La Bicolor)
  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Pretell. (Foto: La Bicolor)
  • Jairo Concha. (Foto: La Bicolor)
  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
  • Kenji Cabrera. (Foto: ITEA Sports)
  • Alex Valera. (Foto: La Bicolor)
  • Lawrence Vigouroux. (Foto: Getty Images)
  • Gabriel Suazo. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Maripán. (Foto: Getty Images)
  • Iván Román. (Foto: Getty Images)
  • Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
  • Rodrigo Echeverría. (Foto: Getty Images)
  • Vicente Pizarro. (Foto: Getty Images)
  • Javier Altamirano. (Foto: La Roja)
  • Dario Osorio. (Foto: AFP)
  • Lucas Cepeda. (Foto: Getty Images)
  • Ben Brereton. (Foto: Getty Images)
vs. se enfrentan en un nuevo , este martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, ubicado en Sochi (Rusia). La Selección Peruana llega a este encuentro después de empatar por 1-1 con Rusia, mientras que la ‘Roja’, que enfrentó al mismo combinado ruso días después, se impuso por 2-0. Manuel Barreto y Nicolás Córdova han estado moviendo sus pizarras en los últimos días, esperando poner sus mejores armas en este Clásico del Pacífico. En lo concerniente a la ‘Bicolor’, se esperan varios cambios en la formación titular. En la siguiente galería repasaremos las posibles formaciones de ambos equipos para este compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

