    1 / 23

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
    2 / 23

  • Matías Lazo. (Foto: FPF)
    3 / 23

  • Renzo Garcés. (Foto: FPF)
    4 / 23

  • Miguel Araujo. (Foto: FPF)
    5 / 23

  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
    6 / 23

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    7 / 23

  • Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)
    8 / 23

  • Jairo Concha. (Foto: FPF)
    9 / 23

  • Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)
    10 / 23

  • Maxloren Castro. (Foto: FPF)
    11 / 23

  • Luis Ramos. (Foto: ITEA Sports)
    12 / 23

  • Lawrence Vigouroux. (Foto: Getty Images)
    13 / 23

  • Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
    14 / 23

  • Guillermo Maripán. (Foto: Getty Images)
    15 / 23

  • Benjamín Kuscevic. (Foto: @LaRoja)
    16 / 23

  • Gabriel Suazo. (Foto: Getty Images)
    17 / 23

  • Felipe Loyola. (Foto: AFP)
    18 / 23

  • Rodrigo Echeverría. (Foto: Getty Images)
    19 / 23

  • Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)
    20 / 23

  • Lucas Cepeda. (Foto: Getty Images)
    21 / 23

  • Alexander Aravena. (Foto: Getty Images)
    22 / 23

  • Ben Brereton Díaz. (Foto: Getty Images)
    23 / 23

En el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), vs. se enfrentan este viernes 10 de octubre en un nuevo . Ambas selecciones, que quedaron en la cola de las pasadas Eliminatorias 2026, se verán las caras con la consigna de sacar las primeras conclusiones del recambio que buscan implantar pensando en el proceso mundialista para la Copa del Mundo del 2030. Manuel Barreto, quien asumió como director técnico interino de la ‘Blanquirroja’ tras la salida de Óscar Ibáñez, parará una formación con muchas caras nuevas y otros con experiencia. Del lado de la ‘Roja’, también se espera una oncena con novedades. En esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos conjuntos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

