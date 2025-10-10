Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Varias caras nuevas para el clásico: las alineaciones del Perú vs. Chile en Santiago
En el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 10 de octubre en un nuevo Clásico del Pacífico. Ambas selecciones, que quedaron en la cola de las pasadas Eliminatorias 2026, se verán las caras con la consigna de sacar las primeras conclusiones del recambio que buscan implantar pensando en el proceso mundialista para la Copa del Mundo del 2030. Manuel Barreto, quien asumió como director técnico interino de la ‘Blanquirroja’ tras la salida de Óscar Ibáñez, parará una formación con muchas caras nuevas y otros con experiencia. Del lado de la ‘Roja’, también se espera una oncena con novedades. En esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos conjuntos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.