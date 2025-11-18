Este martes 18 de noviembre en Rusia, vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en un nuevo , válido por la fecha FIFA. Revisa la guía de canales oficiales según el país en donde estés: en Perú se verá por América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (003 y 703 de Movistar TV), mientras que Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium) en suelo chileno. Ojo, si estás en Chile, el compromiso comenzará a las 2:00 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles que necesitas saber, además del resumen completo del partido.

Perú y Chile se enfrentan en amistoso a disputarse en Sochi. (Video: Keno Trotamundos)
Perú y Chile se enfrentan en amistoso a disputarse en Sochi. (Video: Keno Trotamundos)

TAGS RELACIONADOS