Perú vs. Chile chocan en un nuevo amistoso internacional, válido por la fecha FIFA de noviembre, a disputarse este martes 18 en el Estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi (Rusia). En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Perú buscará cerrar el año con una victoria ante su clásico rival, teniendo en cuenta que presentará un equipo joven como parte del recambio generacional con Manuel Barreto en la dirección técnica interina de la Bicolor.

En el último partido amistoso disputado, Perú empató 1-1 ante Rusia, tras un excelente gol de Alex Valera de larga distancia. Si bien no fue el mejor partido del equipo de todos, pudo rescatar el empate en los últimos minutos porque los dueños de casa se adelantaron por un error en salida de Gallese.

Contra ‘La Roja’, será una revancha personal para Perú porque en la fecha FIFA del mes de octubre no pudo ganar, cayendo 2-1 en los últimos minutos, tras un gol en contra de Matías Lazo que desvió la dirección de la pelota.

Chile, por su parte, llega a este partido con la moral al tope porque venció por 2-0 a Rusia. Con Nicolás Córdova como DT interino, también pasan por un proceso de transición con figuras del torneo local y algunos del extranjero, con la premisa de obtener más presencia internacional.

El partido disputado en Sochi fue visto en Chile no solo como un amistoso de nivel, sino como una ratificación del camino elegido. La ‘Roja’ compitió en un escenario complejo y ante un rival que acumulaba una larga racha de partidos invicto, pues mantenían -incluso con el partido de Perú- 13 duelos sin perder.

El resultado final fue de 2-0 a favor de ‘La Roja’, las sensaciones que dejó el equipo fueron de solidez defensiva, orden táctico y la aparición de nuevas figuras que respondieron a la exigencia. Dos de ellos Agustín Arce y Francisco Salinas, que debutaron de manera oficial con esta selección.

Perú vs. Chile: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Chile está pactado para este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Rusia: canales de TV

El partido entre Perú vs. Rusia se disputará en el Estadio Fisht, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

