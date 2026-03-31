Por un nuevo , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ATV (Canal 9), Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) y América TV (Canal 4). No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés, España), está programado para la 1:00 p.m. del martes 31 de marzo. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

América TV transmitirá el encuentro entre Perú vs. Honduras. (Video: La Bicolor)
América TV transmitirá el encuentro entre Perú vs. Honduras. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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