Desde el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de América TV (Canal 4 y América tvGO) y la plataforma de la FPF, llamada Bicolor+; en México, el duelo se verá por TUDN, TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

Perú vs. México se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, Canal 4 y Bicolor+. (Video: La Bicolor)
Perú vs. México se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, Canal 4 y Bicolor+. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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