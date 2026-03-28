Este sábado 28 marzo desde las 11:00 a.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un duelo de preparación previo al Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes para la señal de cable, mientras que por señal abierta se verá vía América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Stade de France será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

América TV transmitirá el amistoso entre Perú vs. Francia. (Video: La Bicolor)
América TV transmitirá el amistoso entre Perú vs. Francia. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS