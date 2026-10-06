Desde el (Miami, Florida, Estados Unidos), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de América TV (Canal 4 y América tvGO) y la plataforma de la FPF, llamada Bicolor+; en Colombia, el duelo se verá GOL Caracol TV y Canal RCN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. (horario en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

Perú vs. Colombia se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN. (Video: Bicolor)
Perú vs. Colombia se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS